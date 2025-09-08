Serie D, Girone A: gli highlights di Ligorna – Celle Varazze

Non sono mancate le emozioni alla prima giornata del campionato di Serie D. Il Celle Varazze va in vantaggio con un gran bel tiro di Capra ma il primo tempo finisce 1 a 1 con il Ligorna che trova la rete con Rosa. Nella ripresa, di nuovo avanti la formazione di Mario Pisano, che sfrutta un autogoal di Sabbione. Il pareggio degli uomini di Pastorino porta la firma di Tiana mentre nel recupero il sigillo del 3 a 2 casalingo è del subentrato Costantino.
GLI HIGHLIGHTS DI LIGORNA – CELLE VARAZZE
