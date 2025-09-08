  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Immagini

Serie D, Girone A: gli highlights di Ligorna – Celle Varazze

Le immagini selezionate dal club genovese

Highlights Ligorna-Celle Varazze Serie D
La celebre capriola di Edoardo Capra

Non sono mancate le emozioni alla prima giornata del campionato di Serie D. Il Celle Varazze va in vantaggio con un gran bel tiro di Capra ma il primo tempo finisce 1 a 1 con il Ligorna che trova la rete con Rosa. Nella ripresa, di nuovo avanti la formazione di Mario Pisano, che sfrutta un autogoal di Sabbione. Il pareggio degli uomini di Pastorino porta la firma di Tiana mentre nel recupero il sigillo del 3 a 2 casalingo è del subentrato Costantino.

GLI HIGHLIGHTS DI LIGORNA – CELLE VARAZZE

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.