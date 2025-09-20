Serie D: Vado capolista solitaria, colpo esterno del Celle Varazze, Cairese quanti sprechi!

Terza giornata del campionato di Serie D Girone A. Il Vado vince ancora. Prestazione di dominio contro il Derthona, ma solo un goal di Pisanu regala la vittoria 1 a 0 agli uomini di Giorgio Roselli. (La cronaca).

Il Celle Varazze vince la seconda partita consecutiva, in attesa del verdetto sul ricorso del Club Milano (qui la news). In casa del Gozzano, le civette di mister Mario Pisano passano col punteggio di 2 a 1. Piemontesi avanti con Sangiorgio all’ottavo del primo tempo. Il Celle Varazze la ribalta nella ripresa con i goal di Righetti e De Benedetti.

Mastica amaro la Cairese. La settimana scorsa si era fatta riprendere dalla Lavagnese all”88. Ancora peggio questa settimana. I gialloblù sono andati in vantaggio al 90′ con un rigore di Reinero. Ma al 95′ la Biellese ha trovato il goal che vale il secondo 1 a 1 di fila in casa per gli uomini di Solari. Per un totale di quattro punti gettati al vento negli ultimi minuti. Mister Matteo Solari ha preferito non rilasciare dichiarazioni al termine della partita. (La cronaca)

Risultati

Lavagnese 1 – Asti 1, Vado 1 – Derthona 0, Valenzana 1 – Sanremese 1, Club Milano 0 – Imperia 0, Cairese 1 – Biellese 1, Gozzano 1 – Celle Varazze 2, Sestri Levante 0 – Varese 1, Chisola – NovaRomentin (domenica), Ligorna – Saluzzo (domenica)

Classifica Serie D Girone A (3^ giornata)

1. Vado 9

2. Varese 7

3. Saluzzo 6

4. Celle Varazze 6

5. Lavagnese 5

6. Chisola 4

7. Ligorna 4

8. Biellese 4

9. Valenzana Mado 4

10. Asti 4

11. Novaromentin 3

12. Sestri Levante 3

13. Derthona 3

14. Sanremese 2

15. Cairese 2

16. Club Milano 1

17. Imperia 1

18. Gozzano 0