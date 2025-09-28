Serie D Girone A: risultati e classifica dopo la quinta giornata

Vado, nessuna digressione. 5 vittorie su 5

Terminata la quinta giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”. Il Vado continua la sua marcia vincendo 3-1 contro l’Imperia e rimanendo a punteggio pieno al comando della classifica. Al momento solo il Varese, secondo a – 2 punti, sembra riuscire a restare nella scia dei rossoblù. Alla squadra di Roselli – a cui oggi il tecnico umbro ha applicato un certo turn-over (Vita e Raffini partiti dalla panchina) – basta, di fatto, un tempo per regolare la pratica Imperia. Sugli scudi Arras: per l’attaccante sardo un gol, un assist, un rigore procurato e successivamente sbagliato. Da segnalare la prima rete di Enock Barwuah con la casacca vadese. E anche il primo gol subito da Bellocci (la cui imbattibilità complessiva tra Campionato e Coppa si è fermata pertanto a 480′).

Cairese, prima vittoria ancora rimandata

Ancora zero vittorie invece in questo avvio di campionato per la Cairese, al terzo pareggio interno su altrettante gare disputate. Anche con l’Asti – così come con Lavagnese e Biellese – il risultato finale è sempre analogo: 1 a 1. Botta e risposta nelle battute iniziali: al vantaggio piemontese risponde Thomas Graziani. Nelle due precedenti uscite allo stadio “Brin” le reti degli avversari erano giunte a tempo scaduto e, anche quest’oggi, capitan Boveri e compagni possono fare “mea culpa“. Gli ospiti nell’ultima mezz’ora infatti rimangono in dieci uomini a causa di un’espulsione, ma i gialloblu non ne approfittano.

Celle Varazze, un pareggio a Lavagna

Pareggio a reti bianche per il Celle Varazze, che impatta 0 a 0 al “Riboli” contro la Lavagnese a conclusione di una gara equilibrata e combattuta. L’occasione più nitida è però dei biancoblù, con un palo colpito da Righetti su colpo di testa verso il finire della prima frazione. La “civette” sono scese in campo con la seguente formazione: Mitu, Marchetti, F. De Benedetti, Stanga, Busicchia, Capra, Balan, Donaggio, Righetti, Salvadori, Bortoletti.

A disposizione: Zerbino, Calcagno, Akkari, Szerdi, Gnecchi, Padovan, Giosa, Giolfo, Demartini

Le altre liguri

Nella sfida di cartello di questo turno risultato “X” (1 a 1) tra Ligorna e Sestri Levante. Le formazioni di mister Pastorino e Ruvo si spartiscono la posta in palio: i corsari passano in vantaggio all’ora di gioco e nel complesso creano qualche opportunità in più confermandosi al momento squadra da “formato trasferta”; i locali rimangono in corsa e a dieci minuti dalla fine trovano il pareggio. La Sanremese, con la coperta corta a causa di diverse assenze, cade di rigore in casa del Chisola (torinesi di Vinovo unica squadra a non aver ancora incassato gol).

Le altre squadre

Il Varese fa suo l’unico incrocio tra lombarde del girone espugnando 1 a 2 il campo di Pero del Club Milano, che accorcia le distanze negli ultimi dieci minuti. Il Gozzano centra la prima vittoria, 2 a 0 con il Saluzzo – prossimo avversario del Vado – togliendosi dall’ultima posizione. La Biellese piega 1 a 0 la NovaRomentin, prossimo avversario della Cairese. Il Derthona si aggiudica invece il “derby” della provincia di Alessandria, vincendo in casa della Valenzana (1-2), prossima avversaria del Celle Varazze.

Serie D Girone A: la classifica dopo il quinto turno

Vado 15; Varese 13; Ligorna e Chisola 11; Biellese 8; Saluzzo, Sestri Levante e Celle Varazze 7; NovaRomentin, Lavagnese, Asti, Derthona 6; Valenzana 5; Gozzano 4; Sanrmese e Cairese 3; Club Milano 2; Imperia 1

Prossimo turno

Asti-Chisola; Celle Varazze-Valenzana; Derthona-Gozzano; Imperia-Ligorna; NovaRomentin-Cairese; Saluzzo-Vado; Sanremese-Lavagnese; Sestri Levante-Club Milano; Varese-Biellese