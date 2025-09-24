Serie D Girone A: risultati e classifica dopo il turno infrasettimanale

In Serie D, nel Girone A, si è giocato il turno infrasettimanale. Tra i risultati spicca la vittoria 0-1 del Vado sul campo del Celle Varazze. Nel big match di giornata, i rossoblù ottengono tre punti che li confermano in testa alla classifica con 12 punti. Sei goal fatti e zero al passivo.

Cairese, nel finale di partita gira sempre male

Non trova la prima vittoria la Cairese, che si arrende 2 a 1 sul campo del Varese. I lombardi segnano nel primo tempo con Guerini al 15′ e Romero al 33′. I gialloblù hanno accorciato con Gabriel Graziani al 62′. C’è rammarico tra le fila dei gialloblù per la traversa colpita da Vignaroli a dieci dalla fine e per un’occasione con Sava nel finale. La squadra di Solari ha solo due punti dopo quattro giornate. La Cairese è scesa in campo con Gentile, Gargiulo, Boveri, Scarrone, Vignaroli, Gabriel Graziani, Castiglia, Federico, Piacenza, Giacchino e Thomas Graziani. A disposizione c’erano Ceppi, Gulli, Reinero, Florentino Fernandez, Noto, Colletto, Lautaro Fernandez, Sancinito e Sava.

Le altre liguri

Resta imbattuto il Ligorna. La formazione di Pastorino supera 2-0 il Derthona in trasferta. Segnano Tiana e Pastore. Per la squadra bianconera del mister ponentino Pietro Buttu si tratta della terza sconfitta in quattro gare. A proposito di inizio tutt’altro che esaltanti, ecco la Sanremese. Una sconfitta e tre pareggi in questo avvio, oggi la rete di Djorkaeff non ha permesso ai matuziani di andare oltre all’1 a 1 contro il Gozzano, che grazie al goal di Masetti ha trovato il primo punto in campionato. Vittoria agevole del Sestri Levante, che batte 5 a 0 l’Imperia al Ciccione grazie a tre goal nel primo quarto d’ora, Cominetti, Klimavicius e Catteneo, e a due nella ripresa firmati da Salducco e Piazza. Anche la Lavagnese perde contro la NovaRomentin. 3 a 1 il risultato finale: doppietta di Gozzo e rete di Catania, di Costa la firma sulla rete ligure.

Le altre partite

L’Asti, prossimo avversario della Cairese, pareggia 1 a 1 contro la Valenzana. Il Saluzzo impatta 2 a 2 in casa contro il Club Milano. Pareggio a reti bianche tra Biellese e Chisola.

Serie D Girone A: la classifica dopo il turno infrasettimanale

Vado 12, Ligorna e Varese 10, Chisola 8, Saluzzo 7, Sestri Levante , NovaRomentin e Celle Varazze 6, Biellese, Lavagnese, Asti e Valenzana 5, Sanremese e Derthona 3, Club Milano e Cairese 2, Gozzano e Imperia 1.

Prossimo turno

Biellese – NovaRomentin, Cairese- Asti, Chisola – Sanremese, Club Milano – Varese, Gozzano – Saluzzo, Lavagnese – Celle Varazze, Ligorna – Sestri Levante, Vado – Imperia, Valenzana – Derthona.