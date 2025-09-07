  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Il punto

La 1^ giornata del Girone A di Serie D: Vado subito tre punti, K.O. Celle Varazze e Cairese

Buona la prima per mister Buttu sulla panchina del Derthona, spicca la fragorosa sconfitta del Sestri Levante

Cairese Vs Chieri
Inizio in salita contro il Chisola per la Cairese

Umori diversi per le squadre savonesi impegnate nel Girone A della Serie D.

Vince il Vado, perdono Cairese e Celle Varazze

La prima giornata vede gioire solo il Vado. I rossoblù di mister Giorgio Roselli hanno superato 2 a 0 la Sanremese con i goal, uno per tempo, di Ruffini e Arras. Qui il racconto del match minuto per minuto.

Inizio negativo, in tutti i sensi, per la Cairese. La formazione di mister Solari subisce due goal subito, uno al secondo minuto e uno al quarto. Il Chisola chiude poi i conti nella ripresa con Rosano che fissa il punteggio sul 3 a 0. I primi due goal sono stati segnati da Rastrelli e Favale. La Cairese è scesa in campo con Gentile, Anselmo, Boveri, Gargiulo, Sancinito, Gulli, Graziani G, Jebbar, Giacchino, Piacenza e Reinero. A disposizione c’erano Ceppi, Scarrone, Colletto, Fernandez, Castiglia, Graziani T, Anedda, Sava e Vignaroli.

Partita dalle mille emozioni per il Celle Varazze. Le civette vanno due volte in vantaggio contro il Ligorna, Capra e autogoal di Sabbione, ma vengono sempre ripresi, prima da Rosa e poi da Tiana, per poi capitolare nel recupero subendo la rete di Costantino per il definitivo 3 a 2. Qui la cronaca live della partita.

Le altre partite del Girone A di Serie D

Nell’anticipo del sabato, l’Imperia, di casa a Lavagna, ha perso 3 a 1 contro il Varese. Nelle altre gare della domenica, buona la prima per il mister ponentino Pietro Buttu. Il suo Derthona ha vinto 3 a 2 contro il Club Milano in trasferta. Doppietta del ligure Scalvi e goal di Taverna per i bianconeri. Tante vittorie con un solo goal di scarto: Gozzano 0 – Asti 1, Lavagnese 2 – Biellese 1 e Valenzana Mado 2 – NovaRomentin 1. Spicca il tonfo sordo del Sestri Levante. Dopo due stagioni in Serie C i corsari tornano in Serie D subendo una caterva di goal contro il Saluzzo. I piemontesi si sono imposti 5 a 2 in trasferta al Sivori.

Serie D Girone A: il prossimo turno

Asti-Vado

Biellese – Valenzana

Cairese – Lavagnese

Celle Varazze – Club Milano

Derthona – Sestri Levante

NovaRomentin – Gozzano

Saluzzo – Imperia

Sanremese – Ligorna

Varese – Chisola.

QUI IL CALENDARIO COMPLETO

Più informazioni
leggi anche
Celle Varazze Ligorna
Postpartita
Celle Varazze sconfitto sul gong, Pisano: “La prestazione dà serenità, Akkari giocatore senza categoria”
Vado VS Sanremese
Buona la prima
Serie D, Vado subito vincente. Roselli: “Favoriti? Chi lo dice non è serio”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.