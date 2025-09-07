Umori diversi per le squadre savonesi impegnate nel Girone A della Serie D.

Vince il Vado, perdono Cairese e Celle Varazze

La prima giornata vede gioire solo il Vado. I rossoblù di mister Giorgio Roselli hanno superato 2 a 0 la Sanremese con i goal, uno per tempo, di Ruffini e Arras. Qui il racconto del match minuto per minuto.

Inizio negativo, in tutti i sensi, per la Cairese. La formazione di mister Solari subisce due goal subito, uno al secondo minuto e uno al quarto. Il Chisola chiude poi i conti nella ripresa con Rosano che fissa il punteggio sul 3 a 0. I primi due goal sono stati segnati da Rastrelli e Favale. La Cairese è scesa in campo con Gentile, Anselmo, Boveri, Gargiulo, Sancinito, Gulli, Graziani G, Jebbar, Giacchino, Piacenza e Reinero. A disposizione c’erano Ceppi, Scarrone, Colletto, Fernandez, Castiglia, Graziani T, Anedda, Sava e Vignaroli.

Partita dalle mille emozioni per il Celle Varazze. Le civette vanno due volte in vantaggio contro il Ligorna, Capra e autogoal di Sabbione, ma vengono sempre ripresi, prima da Rosa e poi da Tiana, per poi capitolare nel recupero subendo la rete di Costantino per il definitivo 3 a 2. Qui la cronaca live della partita.

Le altre partite del Girone A di Serie D

Nell’anticipo del sabato, l’Imperia, di casa a Lavagna, ha perso 3 a 1 contro il Varese. Nelle altre gare della domenica, buona la prima per il mister ponentino Pietro Buttu. Il suo Derthona ha vinto 3 a 2 contro il Club Milano in trasferta. Doppietta del ligure Scalvi e goal di Taverna per i bianconeri. Tante vittorie con un solo goal di scarto: Gozzano 0 – Asti 1, Lavagnese 2 – Biellese 1 e Valenzana Mado 2 – NovaRomentin 1. Spicca il tonfo sordo del Sestri Levante. Dopo due stagioni in Serie C i corsari tornano in Serie D subendo una caterva di goal contro il Saluzzo. I piemontesi si sono imposti 5 a 2 in trasferta al Sivori.

Serie D Girone A: il prossimo turno

Asti-Vado

Biellese – Valenzana

Cairese – Lavagnese

Celle Varazze – Club Milano

Derthona – Sestri Levante

NovaRomentin – Gozzano

Saluzzo – Imperia

Sanremese – Ligorna

Varese – Chisola.

QUI IL CALENDARIO COMPLETO