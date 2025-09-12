Calcio dilettanti, le cinque partite da non perdere di questo weekend

Serie D, Girone A (2^ giornata)

Cairese vs Lavagnese (domenica ore 15 al Brin)

Prima casalinga per la Cairese. I gialloblù saranno privi di Gulli, espulso nella sconfitta 3 a 0 sul campo del Chisola. Ci sarà però il centrocampista Federico, tornato in settimana dopo la preparazione con il Novara, e il difensore Florentino Fernandez Cipolla. La Lavagnese ha vinto all’esordio contro la Biellese, squadra di cui molto dicono un gran bene. Il Brin potrà accogliere un massimo di 320 spettatori per via di lavori di adeguamento che dovranno essere svolti nel futuro prossimo.

Celle Varazze – Club Milano (domenica ore 15 all’Olmo-Ferro)

Esordio casalingo in quarta serie per le Civette. Il debutto in campionato ha portato complimenti alla squadra di Mario Pisano, che è andata vicino al colpaccio sul campo del Ligorna ma è uscita sconfitta 3 a 2 nel recupero. La formazione meneghina ha perso 3 a 2 all’esordio in casa contro il Derthona. Squadra affiliata al Milan, i meneghini sono una società giovane nata nel 2017 che l’anno scorso ha chiuso al nono posto nel Girone B.

Eccellenza (1^ giornata)

Pietra Ligure – Millesimo (domenica ore 15 al De Vincenzi)

Una sfida interessante per iniziare a pesare le due squadre. In un’ipotetica griglia di partenza il Pietra Ligure parte in prima linea insieme a Fezzanese, Rivasamba e Genova Calcio. Il Millesimo arriva in Eccellenza dopo due promozione consecutive. Il club del presidente Levratto fa sempre le cose in grande e si è rafforzato ulteriormente. L’ultimo innesto è arrivato questa settimana ed è l’esterno classe 2008 scuola Vado Tommaso Cappellari.

Promozione, Girone A (1^ giornata)

Savona – Baia Alassio (domenica ore 15 al Chittolina)

Per il Savona che punta alla vittoria al campionato tutti i punti sono pesanti, anche quelli della prima giornata. La Coppa Italia è stata a luci e ombre, con il pareggio contro il Legino e la vittoria stentata contro il Bragno. Anche la Baia Alassio è una neopromossa e mister Enrico Sardo ha strigliato i suoi dopo la partita persa contro il Finale. Le vespe dovrebbero quindi presentarsi al Chittolina vogliose di riscatto.

Finale – Albissole (domenica ore 15 al Borel)

Outsider cercarsi. Due botteghe di calcio offensivo con capomastri due ex attaccanti di livello come Diego Alessi e Cristian Cattardico. Le due squadre hanno vinto entrambe le gare in Coppa Italia, con il Finale che ha vinto 4 a 2 contro la Baia Alassio e 3 a 2 contro il Pontelungo. Decisamente più sobri i risultati dei ceramisti, impermeabili nell’1 a 0 ai danni del Legino e nel 2 a 0 rifilato al Bragno.