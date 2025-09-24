Serie D, Vado essenziale e spietato: Arras goal ed è 1 a 0 al Celle Varazze

Celle Varazze 0 – Vado 1 (45′ Arras)

Il Vado vince la quarta partita su quattro in questo Girone A di Serie D e si conferma capolista solitaria. Ogni goal della squadra di Roselli vale due punti visto che sono sei le reti messe a segno con quella di oggi. Ma la forza della squadra rossoblù è nella tenuta difensiva: tra Coppa Italia e campionato nessun goal subito in cinque partite. L’episodio decisivo al 45′ quando il Vado fa per la prima volta seriamente capolino nella difesa avversaria. Syll tocca per Messina che crossa verso il secondo palo, dove Arras ben appostato mette alle spalle di Radu. In un primo tempo spesso da sbadigli, era stato il Celle Varazze ad avere le occasioni migliori, con un bel tiro di Balan finito però sul fondo e una conclusione ravvicinata di Akkari forte ma centrale.

Nel secondo tempo, il Vado parte meglio e spinge sull’acceleratore per i primi cinque minuti. Poi la gara torna sul canovaccio avaro di emozioni del primo tempo. Il Celle Varazze va vicino al pareggio nel finale con due occasioni allo scadere. Busicchia mette pericolosamente al centro ma Donaggio non trova la deviazione vincente. Poco dopo, Capra inventa per Busicchia con un gran filtrante. La conclusione però finisce contro l’esterno della rete.

La cronaca minuto per minuto

93′ Botta di Ciccone da appena dentro l’area in posizione defilata. Bella parata di Radu che chiude l’angolino basso.

92′ Magia di Capra che trova un pertugio per Busicchia che spreca calciando contro l’esterno della rete. Nel Vado esce De Rinaldis per Ndianefo.

90′ Quattro minuti di recupero. Celle Varazze vicino al pareggio con un cross pericolosissimo di Busicchia nell’area piccola. Donaggio non trova la deviazione vincente.

89′ Azione del Vado, Abonckelet chiude l’azione calciando sul fondo. Gnecchi al posto di Balan.

85′ Giosa per De Benedetti nel Varazze.

82′ Conclusione di Righetti fuori. Roselli inserisce Cecchinato al posto di Syll.

81′ Occasione Celle Varazze. Pallone calciato al centro dell’area che sbuca con Capra in inseriemento. Il fantasista non trova la deviazione. Palla nelle mani di Bellocci.

80′ Muscoli per il Vado. Esce Arras ed entra Abonckelet. Ora il Vado si difende con il 5-4-1.

79′ Ancora un cambio nel Celle Varazze: Righetti entra al posto di Szerdi.

76′ Punizione di Ciccone verso l’area piccola. Radu di pugni mette sopra all traversa. Angolo per il Vado.

75′ Esperienza Arras. Protegge palla e si fa far fallo da Salvadori. Ammonito l’esterno dei padroni di casa.

71′ Pisano cambia. Akkari torna in panchina. Bortoletti va a centrocampo insieme Balan. Szerdi a sostegno di Donaggio.

70′ Gran tacco di De Rinaldis per Arras che si inserisce in area. Radu in uscita lo stoppa.

67′ Gran conclusione di Donaggio da fuori area. Bellocci blocca a terra la rasoiata di uno degli ex di giornata.

66′ Cambio nel Celle Varazze. Salvadori prende il posto di Giolfo.

64′ Contropiede Vado in quattro vs tre. Raffini conduce palla e serve Arras. Si accentra e tira sul palo più lontano. Bella conclusione fuori di poco. Radu sembrava in controllo.

62′ Protesta il Celle Varazze. Balan al limite dell’area va via a Gulinelli che ci mette il fisico. Il centrocampista varazzino cade a terra ma l’arbitro fischia il fallo di mano di quest’ultimo.

68′ Ciccone commette fallo su De Benedetti e viene ammonito.

50′ Il Vado è partito decisamente meglio rispetto a un primo tempo guardingo e avaro di spunti.

49′ Ancora Arras. Questa volta impreciso. Tiro dal limite alto.

48′ Occasione Vado, Pisano in verticale per Arras. Stop a seguire che gli consente di tirare da posizione centrale in area. Stanga respinge.

46′ Si riparte con il Celle Varazze incaricato del calcio di inizio.

Secondo tempo

45’+2 Finisce qui il primo tempo: il Vado con il minimo sta ottenendo il massimo.

45′ Vado spietato! Un’occasione e un goal! Syll punta l’area e serve Messina che crossa verso il secondo palo dove Arras ben appostato calcia alle spalle di Radu Mitu. Inutile il tentativo in extremis di Stanga.

44′ Ciccone calcia altissimo. Eppure si tratta di una della iniziative più offensive di un Vado che ha rischiato relativamente poco ma creato zero nel primo tempo fino a questo momento.

43′ Celle Varazze che spinge. Delizioso tocco di Capra per l’inserimento in area di Busicchia. Cross che non trova Giolfo ma Balan che sbilanciato non riesce a calciare bene. Ne esce una palombella facile preda di Bellocci.

39′ De Rinaldis prova il tiro dalla distanza. Radu Mitu blocca senza problemi.

34′ Occasione Celle Varazze. Capra mette al centro per Donaggio, che rivaleggia con i difensori. Respinta corta per Akkari che nel cuore dell’area calcia forte ma non angola. Bellocci respinge con i pugni. Il Vado fatica enermemente a creare gioco e si affida quasi solo a lanci lunghi.

27′ Primo squillo a squarciare la noia. Capra sulla sinistra serve al centro dell’area Donaggio, sponda per Balan che fa partire un siluro. Tiro che esce fuori si poco alla destra di Bellocci.

21′ Scontro Capra – Messina. Escono ma rientrano subito.

20′ In fase difensiva anche il Celle Varazza schiera una linea a cinque.

15′ Cross di Arras per Raffini, sponda per nessuno.

12′ Difficilissmo trovare spazi nella retroguardia del Vado, che si difende con una linea a cinque.

10′ Partita bloccata. Akkari calcia altissimo. Locali in possesso, il Vado si difende con ordine.

Mario Pisano opta per il 4-2-3-1 che si trasforma in un 4-4-2 particolarmente offensivo quando Donaggio si affianca alla prima punta Akkari. Giorgio Roselli si affida al 3-5-2 con Raffini e Arras coppia di punte.

4′ Capra lancia per Donaggio, sponda di testa per Busicchia. Conclusione centrale, blocca comodamente Busicchia.

1′ Si parte. Titolari nel Celle Varazze gli ex Capra e Donaggio. Padroni di casa in completo bianco. Maglia rossoblù per il Vado.

Primo tempo

Vado: 22 Bellocci, 4 Bondioli, 6 Pisanu, 7 Arras, 9 Raffini, 10 Ciccone, 14 Gulinelli, 20 De Rinaldis, 24 Lupinacci, 31 Messina, 71 Syll. A disposizione: 1 Viganò, 18 Abonckelet, 21 D’Angelo, 26 Torre, 27 Cecchianto, 33 Sacco, 34 Ndianefo, 64 Pastorino, 90 Barwuah. Allenatore: Giorgio Roselli.

Celle Varazze: 1 Mitu, 2 Marchetti, 3 De Benedetti, 4 Stanga, 5 Busicchia, 7 Capra, 8 Balan, 9 Akkari, 10 Donaggio, 14 Szerdi, 20 Giolfo. A disposizione: 22 Zerbino, 6 Calcagno, 11 Righetti, 13 Salvadori, 16 Gnecchi, 18 Padovan, 19 Goisa, 21 Bortoletti, 24 De Martini. Allenatore: Mario Pisano.

Arbitro: Francesco Polizzotto di Palermo. Assistenti: Troina e Botto di Genova.

Celle. All’Olmo-Ferro va in scena il derby tra le due squadre, categoria e classifica alla mano, di punta della nostra provincia. Una sfida dal’alta quota visto che il Vado ha vinto le prime tre partite di questo campionato mentre il Celle Varazze segue a 6 punti, con l’unica sconfitta nel match d’esordio perso solo di misura sul campo del Ligorna. Tuttavia, i padroni di casa potrebbero vedersi diminuire i punti in classifica per via del ricorso del Club Milano.