Celle Varazze, primo hurrà in Serie D con la garra di Mario Pisano: “Giornata storica”

Celle Ligure. È una giornata storica per il Celle Varazze: è arrivata la prima vittoria nel campionato di Serie D, battuto 1-0 il Club Milano grazie alla rete di Akkari. dopo una gara dall’alta intensità all’Olmo Ferro.

Tante le emozioni per mister Mario Pisano, esploso in un boato a fine partita. Una delle quali, la più importante, il ricordo di Sergio Bogliolo, figura importante del calcio dilettantistico ponentino e all’interno del percorso dello stesso tecnico biancoblù.

“È una giornata storica che la società, nelle figure di Stefania Villa e Umberto Barletta, si merita pienamente – dichiara ai microfoni -. Vedere così tanta gente al campo, tra tifosi, tecnici e bambini, è stato incredibile ed emozionante. Sono molto contento per i miei giocatori: dal 20 luglio lavorano duramente e oggi hanno fatto una grandissima partita”.

Sulla gara: “Nel primo tempo abbiamo lasciato troppi spazi e ho commesso alcune scelte difensive che non rifarei, ma nell’intervallo mi sono preso le mie responsabilità e abbiamo cambiato marcia. Nel secondo tempo si è vista la forza della squadra, che sta attraversando un momento difficile ma sa reagire”.

A deciderla è stato Akkari, una sentenza sotto porta: “Ho avuto pochi giocatori straordinari come lui. C’è un rapporto particolare e oggi ha dimostrato che credere nei valori paga. Un anno fa nessuno avrebbe pensato potesse fare un gol in Serie D: invece oggi è stato decisivo”. E su Scarfò: “È un giovane non giovane. Bisognava civilizzarlo inizialmente e il direttore ha avuto molta fiducia in lui. Ha lo spirito giusto. Comunque difficile parlare dei singoli perché la squadra ha disputato una partita di spessore”.

Una bella sinergia quella tra Pisano e il suo staff, all’interno del quale c’è una figura che ha visto calcio importante come quella di David Balleri: “Una scoperta straordinaria: ha lo spirito e la credibilità giusti per darmi una mano. Compensa il mio carattere istintivo con equilibrio e razionalità ed è una grande risorsa anche dal punto di vista umano”.

“Il calcio è sempre lo stesso: cambia la preparazione degli avversari e l’intensità, ma ovunque servono organizzazione, credibilità e competenza. Qui c’è unità d’intenti tra società, staff e giocatori: chi non lavora con serietà non trova spazio. Eravamo in debito con la fortuna e oggi siamo riusciti a riprendercela”, chiosa.