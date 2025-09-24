Serie D. Celle Varazze battuto di misura, Pisano: “Sembrava gioco del fazzoletto, ma vorrei vedere gli expected goal”

Celle Ligure. Il Celle Varazze perde di misura contro il Vado nel turno infrasettimanale di Serie D. Una gara che ha visto le civette sempre in partita, che non sono riuscite a pareggiare il gol vittoria di Arras. Continui segnali positivi, quindi, per la squadra di Mario Pisano che in questo inizio di stagione si è giocata alla pari le gare con big come Ligorna e i rossoblù oggi.

“Se finisce 1-1 penso che nessuno possa dire niente – esordisce Pisano con un sorriso -. Sembrava il gioco del fazzoletto che facevano fare alle elementari: nessuno voleva la palla che era in mezzo. In questo ritmo basso e non gioco penso che dal punto di vista della quantità delle azioni abbiamo fatto qualcosina in più, sarebbe curioso vedere gli expected goal. Però conta buttarla dentro, il resto sono chiacchiere. Loro sono stati bravi a farci gol al momento giusto: il fatto di averlo subito a poco dalla fine del primo tempo ci ha fatto fare male i primi 10-15 minuti del secondo, gli unici che abbiamo fatto male. Mi tengo la prestazione e nient’altro, ma bisogna essere positivi e fieri perché ci sono tutti i presupposti per fare bene”.

“Mi immaginavo una partita con poca profondità, sapendo come giocava il Vado. Quindi ho scelto di giocare con Akkari e Donaggio davanti, due punte fisiche, per i duelli fisici“, prosegue.

Pisano non si ritiene affatto sorpreso del rendimento della squadra, che ha giocato alla pari con big come Ligorna e Vado: “Sono convinto del lavoro fatto quest’estate. Ero certo che la squadra sarebbe stata buona e le amichevoli di livello hanno mostrato un gap sottile. Ora bisogna recuperare i calciatori fuori, abbiamo enormi margini di miglioramento“.

Il prossimo impegno dei biancoblù è fissato per domenica in casa della Lavagnese.