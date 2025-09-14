Serie D. Ottima prestazione per la Cairese, la Lavagnese trova il pareggio solo nel finale

CAIRESE – LAVAGNESE 1-1 (66′ Giacchino; 88′ Monteverde)

Ore 16:55 termina il match con il risultato di 1 a 1. Un primo tempo in cui la Cairese ha dominato e sicuramente meritato di trovare il goal che, però, non è arrivato a causa della poca precisione sotto porta. Nella seconda frazione di gioco, invece, la Lavagnese ha tentato di reagire e sviluppare il proprio gioco. Tuttavia la squadra di casa, dopo numerose conclusioni, ha trovato il momentaneo vantaggio con l’entrata di Giacchino che al 66esimo minuto sblocca il match con una gran rete. Al 88esimo minuto, però, grazie al cross di Daniello, che si trasforma in una palla velenosa, Monteverde riesce a impattare e recuperare la partita.

90′ Sono stati concessi dal direttore 4 minuti di recupero

89′ Entra Ghigliotti al posto di Lombardi

88′ GOOOL!! Dopo una serie di azioni da parte della Lavagnese con un cross di Daniello, a seguito di molteplici rimpalli, Monteverde trova il pareggio

85′ Entra Costa ed esce Romanengo

81′ Partita che continua sull’1 a 0, entrambe le formazioni giocano a viso aperto nonostante alcune incomprensioni tra direttore di gara e guardalinee

76′ Colletto si rende subito pericoloso con una conclusione che viene respinta in calcio d’angolo

75′ Esce Oneto ed entra Daniello, mentre per la Cairese entra Colletto ed esce Piacenza

72′ Seconda sostituzione per gli ospiti con l’entrata di Miragliotta e l’uscita di Marconi

71′ Lascia il campo Graziani T. dopo un ottima prestazione e prende il suo posto Reinero

70′ La Cairese prende fiducia e prova subito il raddoppio con Vignaroli che con un tiro a giro per poco non trova l’incrocio dei pali

68′ Prova a rispondere nell’immediato la Lavagnese con un colpo di testa di Nieri dopo un cross

66′ GOOOL!! Passa in vantaggio la Cairese grazie al numero 10, Giacchino, subentrato da pochi minuti dopo un’azione solitaria insacca la palla in rete

65′ Ammonizione per capitan Boveri dopo un intervento irruento

60′ A differenza del primo tempo la Lavagnese riesce a creare qualche occasione rendendo, così, la partita equilibrata, come di fatto il risultato

55′ Primo cambio anche per la Cairese con Giacchino che prende il posto di Sava

53′ Primo cambio per gli ospiti con l’entrata di Gabelli al posto di Bacigalupo

51′ Anche la Cairese fa capire che vuole conquistare i 3 punti rispondendo subito con Sava, ma Gragnoli neutralizza il tiro

49′ Dopo la pausa negli spogliatoi la Lavagnese prova a sbloccare la partita con una conclusione di capitan Lombardi che non centra lo specchio della porta

Riprende il match alle 16:05

Ore 15:51 termina la prima frazione di gioco

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero

43′ La Cairese continua a rendersi insidiosa con Graziani G. che calcia sopra la traversa

34′ La Cairese si sta mostrando molto aggressiva, riuscendo a recuperare palla facilmente e sviluppare azioni pericolose

27′ Goal annullato! La Cairese segna con Jebbar ma la rete viene annullata per fallo in attacco

23′ Ammonizione per Graziani T. dopo un intervento in scivolata nella propria metà campo

22′ La squadra ospite fatica a sviluppare il proprio gioco a causa della pressione della Cairese

18′ Ammonito Oneto dopo aver interrotto un’azione

12′ Palo della Cairese! Altra conclusione per i padroni di casa con Graziani T. che dal limite dell’area calcia e trova il palo

7′ Grande occasione per la Cairese su un calcio d’angolo battuto da Graziani T. e una conclusione di testa di Scarrone che impatta benissimo la palla ma termina a lato della porta

5′ Entrambe le squadre provano a sbloccare fin da subito la partita con una serie di azioni pericolose

Ore 15:05 inizia il match dopo la consegna delle targhe commemorative da parte della società ASD Cairese alle famiglie di Giuliano Boetti e Alberto Lecquio

Questa domenica, 14 settembre, è in programma il match che vedrà affrontarsi la Cairese e la Lavagnese. Prima partita in casa per la Cairese che tenterà di riscattarsi dalla brutta sconfitta subita nella scorsa giornata per 3 a 0. La formazione ospite, invece, si presenterà con una vittoria già alle spalle. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00 sul manto erboso del Brin. A dirigere il match sarà il signor Scarano Andrea (MB) aiutato da Masciello Antonio (RA) e Varacalli Matteo Domenico (RC).

FORMAZIONI

Cairese: Gentile, Boveri (C), Scarrone, Jebbar, Graziani G., Federico, Sacinito, Graziani T., Sava, Vignaroli, Piacenza. A disposizione: Ceppi, Reinero, Giacchino, Anselmo, Noto, Colletto, Fernandez, Gargiulo, Castiglia. Allenatore: Matteo Solari

Lavagnese: Gragnoli, Garibotto, Romanengo, Nieri, Lombardi (C), Monteverde, Reali, Oneto, Berardi, Marconi, Bacigalupo. A disposizione: Galletti, Ghigliotti, Gabelli, Costa, Ruiz, Daniello, Vannucci, Miragliotta, Brio. Allenatore: Vincenzo Ranieri