Prima rete

Serie D, Cairese. Il bolide di Giacchino regala un punto: “Volevamo dare un segnale dopo il Chisola”

I gialloblù riscattano l'esordio negativo con una buona prova ma devono ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria

Al 66′ il subentrato Gabriele Giacchino entra in area, punta l’uomo e poi fa partire un bolide sotto all’incrocio del primo palo che non lascia scampo al portiere della Lavagnese.

Sembra essere il goal che regala alla Cairese la prima vittoria in campionato, suggellando una bella prestazione. Ma all’88’ Monteverde fissa il punteggio sul definitivo 1 a 1.

“Il mister mi ha chiesto di entrare e di cambiare la partita – esordisce -. Peccato non aver fatto i tre punti, ma va bene così. Dedico questo goal a mia mamma e mia sorella perché mi seguono sempre. E’ mancata solo la vittoria oggi. Volevamo dare un segnale dopo la brutta prestazione contro il Chisola. Meritavamo i tre punti”.

“Contro la Biellese sarà un match difficile ma vogliamo continuare giocando come oggi. Qui alla Cairese mi sono trovato subito molto bene ambientandomi subito“.

