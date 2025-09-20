Serie D. Cairese un altro pareggio allo scadere, la Biellese segna al 95esimo

CAIRESE – BIELLESE 1 – 1 (90′ Reinero; 95′ Graziano)

Termina il match alle 18:09 dopo 7 minuti di recupero. Un primo tempo equilibrato, con numerose occasioni da parte di entrambe le squadre, ma nessune delle due è riuscita a imporsi sull’altra. Al rientro in campo, il gioco ha perso intensità focalizzandosi a centro campo, dove entrambe le formazioni hanno sbagliato molto. La svolta è arrivata allo scadere quando Giacchino è riuscito ha procurare un rigore alla sua squadra; sul dischetto si è posizionato Reinero che ha trovato il primo goal stagionale e il vantaggio. Come nella scorsa giornata, la Cairese è stata beffata all’ultimo con un colpo di testa di Graziano su calcio d’angolo che ha trovato il pareggio.

95′ GOOOL!!! Pareggio della Biellese con un colpo di testa di Graziano dopo un calcio d’angolo

90′ Entra Gargiulo per Giacchino e Colletto al posto di Piacenza

90′ GOOOL!!! Passa in vantaggio la Cairese, Reinero non sbaglia, spiazza il portiere e porta in vantaggio la squadra

89′ Rigore per la Cairese, sul dischetto si posizione Reinero

88′ Occasione per i padroni di casa con Scarrone che colpisce di testa dopo un calcio d’angolo ma non centra lo specchio della porta

87′ Ammonito Giacchino per proteste

85′ Punizione dal limite per la Cairese, batte Graziani G. ma la palla colpisce la traversa

83′ Entra Beltrame ed esce Capellupo per la Biellese

80′ Dopo un calcio d’angolo Gulli calcia da posizione ravvicinata, ma la palla termina a lato

74′ Punizione di Giacchino che termina alta sopra la traversa

72′ Mister Solari sostituisce Graziani T. con Reinero

70′ Entra Colletta che prende il posto di Madiq

70′ Ammonito Artiglia per proteste

67′ nessuna delle due squadre, nonostante le occasioni, riesce a sbloccare il match che risulta sempre equilibrato

60′ La Cairese sostituisce Sava con Fernandez L., mentre per gli ospiti esce Romairone ed entra Artiglia

56′ Doppio cambio per la Biellese: entrano Gila e Marra ed escono Di Cesare e Facchetti

52′ Seconda ammonizione per gli ospiti con Di Cesare per aver interrotto un contropiede

Inizia il secondo tempo alle 17:16

Termina la prima frazione di gioco alle 17:01

45′ Il direttore assegna 2 minuti di recupero

38′ Occasione per la Biellese con Naamad che si invola verso la porta avversaria, disturbato dal difensore riesce comunque a calciare, ma Gentile riesce a toccare il pallone

34′ La Cairese continua a cercare il goal per sbloccare la partita, ma non riesce a finalizzare

26′ Dopo il brutto contatto Federico lascia il campo e subentra al suo posto Gulli

24′ Gioco interrotto dopo un contatto tra Brancato e Federico

22′ Ammonito Graziani G. per un intervento a centrocampo

20′ La squadra si casa, dopo aver subito la pressione degli avversari per alcuni minuti, sta sviluppando il gioco nella metà campo della Biellese

14′ Prima vera occasione del match per gli ospiti, ancora Capellupo che prova la conclusione dal limite, ma non centra lo specchio della porta

13′ Ammonizione per Capellupo dopo aver interrotto la ripartenza di Sava

10′ Occasione per la Cairese con Piacenza riesce a scavalcare Vergna, ma si allunga troppo il pallone regalando la rimessa dal fondo

5′ Inizio di partita equilibrato con il gioco che si sviluppa a centrocampo

Calcio d’inizio alle ore 16:13

In questo sabato, 20 settembre, è in programma la sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie D. La Cairese, reduce da un’ottima prestazione contro la Lavagnese, ospiterà la Biellese. Quest’ultima, neopromossa, arriva da una vittoria per 2 a 0 e tenterà di ripetersi. Il calcio d’inizio è fissato per le 16:00 sul manto erboso del Brin di Cairo Montenotte. A dirigere la partita sarà il signor Costa Marco (VA) con l’aiuto di Rastrelli Alessandro (FI) e Galla Giovanni (PT).

FORMAZIONI

Cairese: Gentile, Boveri (C), Scarrone, Giacchino, Graziani G., Federico, Sancinito, Graziani T., Sava, Vignaroli, Piacenza. A disposizione: Ceppi, Gulli, Reinero, Fernandez F., Noto, Colletto, Fernandez L., Gargiulo, Castiglia. Allenatore: Matteo Solari

Biellese: Vergna, Facchetti, Brancato, Capellupo, Romairone, Finizio, Naamad, Pavan (C), Di Cesare, Madiq, Graziano. A disposizione: Cordero, Colletta, Marra, Beltrame, Artiglia, Zingone, De Mori, Tomasino, Gila. Allenatore: Luca Prina