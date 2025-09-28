Serie D, Cairese-Asti LIVE: gli aggiornamenti del match in diretta

CAIRESE – ASTI (1 – 1) 13′ Graziani T.; 6′ Catania

65′ Doppio cambio per la Cairese: entra Giacchino ed esce Jebbar, entra Colletto ed esce Piacenza

62′ Espulsione diretta! L’asti rimane in 10, Catania lascia il campo dopo una gomitata

60′ Prova il tiro Graziani G., ma il pallone termina alto sopra la traversa

54′ Al rientro dagli spogliatoi entrambe le squadre stanno cercando il goal del vantaggio, il gioco si sviluppa velocemente con numerose ripartenze

49′ Occasione per la formazione di casa con un tiro di Graziani T. da posizione ravvicinata che viene neutralizzato da Brustolin

Riprende il gioco alle 16:04

45′ Il direttore concede un minuto di recupero

44′ Occasione per gli ospiti con una conclusione di Soplantai che si ritrova da solo davanti al portiere, dopo una ripartenza ma la palla termina alta sopra la traversa

38′ Sempre Jebbar riesce a passare il pallone a Federico, ma non riesce a centrare il controllo e la palla termina in rimessa dal fondo

36′ Altra conclusione per la Cairese con un tiro rasoterra da dentro l’area di Jebbar che viene parato da Brustolin

31′ Dopo un inizio di match ricco di emozioni, ora il gioco è rallentato anche a causa dei numerosi interventi fallosi

26′ Occasione per la Cairese con Federico che, da dentro l’area, serve Piacenza che non centra lo specchio della porta

20′ I padroni di casa, dopo il goal, hanno preso fiducia e continuano a creare azioni pericolose, mettendo in difficoltà la difesa avversaria

13’ GOOOL!!! Trova il pareggio dopo pochi minuti la Cairese grazie a uno schema su calcio d’angolo battuto da Graziani T. che chiude una tringolazione con il compagno, si accentra e con un tiro rasoterra trova la rete

10’ In seguito al goal subito, la Cairese prova a attaccare e sviluppare il gioco nella metà campo avversaria, mettendo pressione con una serie di calci d’angolo

6’ GOOOL!!! L’Asti passa in vantaggio con la rete di Catania che impatta di testa dopo un cross di Bonora

Calcio d’inizio alle ore 15:04

Questa domenica, 28 settembre, la Cairese ospiterà l’Asti. La squadra di casa in questo inizio del campionato non è ancora riuscita a trovare la prima vittoria stagione e arriva da una sconfitta subita contro il Varese. Gli ospiti, invece, hanno collezionato solo una vittoria e, attualmente, occupano la dodicesima posizione con 5 punti. Sarà un altro match nel quale la Cairese dovrà cercare di reagire per poter lottare e mantenere la categoria. Il match è previsto alle 15:00 sul Brin di Cairo Montenotte. A dirigere la partita sarà il signor. Ventrone Marco (RO) con l’aiuto di Iozzia Guglielmo(RO) e Fedolfi Francesco (PR).

FORMAZIONI

Cairese: Gentile, Boveri (C), Scarrone, Jebbar, Reinero, Graziani G., Gargiulo, Federico, Graziani T., Vignaroli, Piacenza. A disposizione: Ceppi, Gulli, Giacchino, Noto, Colletto, Fernandez, Sancinito, Sava, Castiglia. Allenatore: Matteo Solari

Asti: Brustolin, Ropolo, Toma, Gjura (C), Gatto, Catania, Soplantai, Vanegas, Pisciotta, Bonora, Podestà. A disposizione: Costantino, Isoldi, Brescianini, Lugli, Ferrari, Ortolano, Magnelli, Erbini, Mancini. Allenatore: Camillo Cascino