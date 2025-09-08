  • News24
Serie D, asse Novara-Cairese: riecco Gabriele Federico

Novità a centrocampo per i gialloblù

Gabriele Federico Cairese

Torna alla Cairese il centrocampista Gabriele Federico. Il centrocampista classe 2005 ha svolto la prima parte di questa stagione con il Novara, squadra di Serie C di proprietà della famiglia Boveri.

Federico aveva giocato anche lo scorso anno nella Cairese, risultando una delle note giovani più liete davanti alla difesa. Un soluzione in più, quindi, per il centrocampo di mister Matteo Solari.

Domenica la Cairese esordirà in casa contro la Lavagnese dopo la sconfitta all’esordio contro il Chisola per 3 a 0.

