Semplificare le procedure dei procedimenti paesaggistici, ordine del giorno in Consiglio regionale

Liguria. “Semplificare le procedure dei procedimenti paesaggistici. L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato il mio ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi consiliari di centrodestra, che impegna la Giunta regionale a sostenere in ogni sede e forma la proposta di recepire celermente il D.L. 201 del 27 dicembre 2024, approvato dal Governo e convertito in legge, affinché si possa arrivare a una maggiore efficienza dei procedimenti e quindi del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.

“Ringrazio anche l’assessore Marco Scajola che ha confermato l’importanza di questo tema e sosterrà la mia proposta nella Conferenza Stato-Regioni. Infatti, l’attività di attenzione alle esigenze del territorio è rivolta non soltanto ai cittadini liguri, ma anche agli Ordini professionali, associazioni d’impresa e artigiani. Inoltre, con questa proposta si potrà raggiungere il doppio obiettivo di snellire le procedure burocratiche, valorizzando il ruolo dei nostri Comuni e sgravando le Soprintendenze territoriali dagli eccessivi carichi di lavoro”.

“Tale proposta favorisce anche la piena applicazione della Legge regionale ligure del 6 giugno 2014, soprattutto in materia di Paesaggio delegato ai Comuni e alle Commissioni locali, supportando concretamente le strutture tecniche degli enti del territorio. Il D.L. 201 interviene su 7 procedure disciplinate dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, in particolare trasformando l’espressione ‘parere vincolante’ delle Soprintendenze in ‘parere obbligatorio ma non vincolante’. Le procedure che andrebbero modificate sono gli interventi nell’ambito dei beni paesaggistici; autorizzazione paesaggistica; distanze o varianti per apertura di strade, posa di impianti, bellezze panoramiche, ville, giardini e parchi; posa di cartelli pubblicitari in prossimità di aree di valore paesaggistico; tinteggiatura di fabbricati in aree tutelate o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; ordine di ripristino o sanzione nell’ambito della verifica di compatibilità paesaggistica; autorizzazione paesaggistica per interventi senza aumento di superfici e volumi e interventi di manutenzione”.