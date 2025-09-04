Seconda Categoria, il Mallare annuncia Franco, Rivera e Carbini

Ancora notizie di mercato per il Mallare. I “lupi” puntano a un campionato di Seconda Categoria da protagonisti pe riscattare le retrocessione della scorsa stagione.

La squadra, come annunciato a inizio estate, sarà allenata da mister Leandro Pansera, mentre Marco Fiori svolge il ruolo di direttore sportivo.

Ecco le ultime novità per i rossoblù. In difesa arriva Lorenzo Franco. Difensore classe 1997, è stato per anni cardine e protagonista del Millesimo, con cui ha conseguito il doppio salto dalla Seconda Categoria alla Promozione.

A centrocampo, arriva il centrocampista Federico Rivera. Leva 200o, lo scorso anno ha giocato nella Letimbro, mentre in precedenza aveva vestito i colori del Plodio. Infine, una giovane new entry per la corsia esterna, con il 2006 Diego Carbini proveniente dal Quiliano&Valleggia.