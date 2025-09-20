Coppa Liguria, Pallare e Carcarese U21 si dividono la posta: finisce 1-1

PALLARE-CARCARESE U21 1-1 (53’ Ormenisan, 84’ Torterolo)



51’ Triplice fischio, finisce in pareggio

42’ Bellomia lascia il campo, al suo posto entra Iriana

39’ GOOOOOOL! Cross di Astigiano dalla destra, serie di rimpalli in area, alla fine Torterolo riesce a segnare di testa. 1-1

33’ altro cambio per il Pallare: Di Gregorio esce per Mazzucco

32’ Tiro a giro di Cairo, la conclusione si spegne sul fondo

31’ Kebbe prova il golasso: gran botta da 40 metri, la palla finisce di poco a lato

29’ Mister Roso si gioca la carta Seye, entra per Boudali

22’ Cooling break, 2 minuti di pausa per permettere alla squadre di dissetarsi

21’ Altra occasione per il pari non sfruttata dalla Carcarese con Gjataj che solo in area tenta il diagonale, ma Botta in uscita si oppone

20’ Cambio Pallare: Bertone rileva Sanna,

19’ Lancio lungo dalla difesa, Torterolo davanti al portiere calcia alto

18’ Punizione dalla destra per la Carcarese, batte capitan Cairo che indirizza in porta con il mancino, Botta in tuffo manda in corner

16’ Ormenisan riceve in area e colpisce di testa, ma questa volta non riesce a imbucare, Vico abbraccia il pallone

13’ Bellomia ci prova in acrobazia, bella coordinazione del numero 10 locale, ma Vico gli nega il raddoppio

12’ Secondo cambio per la Carcarese: dentro Trieste, fuori Muca

9’ Proteste della Carcarese per un rigore non concesso per fallo su Diop su Maggioni

8’ GOOOOOOL! Cross dalla destinazione area per Ormenisan che di testa realizza l’1-0

6’ Ripartenza Pallare: cross di Siri per Ormenisan, che viene recuperato, il pallone finisce a Bellomia che prova a giro da fuori, palla sul fondo

4’ Una sostituzione anche per mister Testa: Innamorato entra per Cesi

Via alla ripresa, un cambio per mister Roso: Resio lascia il posto a Diop

SECONDO TEMPO

48’ Finisce il primo tempo sul risultato di 0-0: prima metà meglio il Pallare, pericoloso soprattutto con Ormenisan, poi esce la Carcarese che colleziona numerose occasioni

47’ Grande giocata di Cairo che da centrocampo lascia Gjataj, il n. 10 pressato dai difensori non riesce a infilare in rete

45’ Briano per Cairo che al limite controlla e tira di destro, palla sopra la traversa

40’ Ancora Carcarese vicina al vantaggio: sassata di Cairo da 35 metri, Botta riesce a toccare e la palla si stampa sulla traversa

34’ Ripartenza della Carcarese: Astigiano cambia gioco sulla sinistra per Castellano che, giunto in area, la mette in mezzo, bravo Boudali ad intercettare, sulla deviazione Botta blocca sicuro

33’ Pallare in avanti sempre con Ormenisan che calcia da posizione centrale, palla deviata in angolo da Kebbe

30’ Occasionissima per la Carcarese: Cesi lancia di prima Maggioni, che si trova a tu per tu con Botta, calcia ma il portiere in uscita gli nega la gioia del gol

28’ Diagonale di Ormenisan dalla sinistra, la palla attraversa l’area e finisce sul fondo

22’ Date le alte temperature, le squadre si fermano per il cooling break

20’ Muca, servito da Cairo, la prova dalla distanza: conclusione alta

17’ Bel filtrante in area di Cesi per Gjataj che, sotto la pressione del difensore, non riesce a tirare o crossare, palla sul fondo

15’ Ci prova Ahmed in rovesciata, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa biancorossa

14’ Bellomia per Ormenisan che calcia di prima, Vico si oppone, la palla rimane in area, ma dopo una serie di rimpalli la difesa si salva

11’ Bell’occasione per la Carcarese con Maggioni che tutto solo riceve in area, controlla e calcia, ma non riesce a centrare lo specchio della porta, palla alta

9’ il primo squillo è del Pallare: Resio serve Ormenisan al limite, il numero 9 calcia di destro, ma non riesce ad impensierire Vico

Fischio d’inizio alle 16:01, giornata estiva a Pallare

Pallare. Via ufficiale alla stagione del Pallare e dell’Under 21 della Carcarese che questo pomeriggio si affronteranno al Don Ravera per la prima sfida di Coppa Liguria, fischio d’inizio alle 16:00.

Nuovo allenatore per la squadra del presidente Isnardi che ha scelto per questa annata un tecnico che conosceva già, data la sua passata esperienza in biancazzurro, ovvero Dario Roso. Su quella panchina è stato anche l’attuale mister della Carcarese, Simone Testa che questa stagione ha accettato la sfida di guidare una formazione composta interamente da giovani in un “campionato dei grandi”.

Nel girone di Pallare e Carcarese presenti anche Murialdo e Plodio che si scontreranno domani al Sant’Antonio.

FORMAZIONI:

PALLARE: Botta, Resio, Sanna, Tagliero, Borkovic, Boudali, Siri, Di Gregorio, Ormenisan, Bellomia, Ahmed, A disp.: Giordani, Diop, Bayi,Bertone,Seye,Mazzucco,Oliveri,Innamorato,Iriana. All. Dario Roso

CARCARESE U21: Vico, Kebbe, Dotta, Briano, Castellano, Muca, Astigiano, Cairo, Cesi, Gjataj, Maggioni. A disp.:Ranieri, Pira, Bacino, Bejaj, Benezzine, Taibout, Trieste, Torterolo, Bruzzone. All. Simone Testa

ARBITRO: Daniele Santin di Savona