Scuola, il 29 settembre al via i bandi per le borse di studio in Liguria

Liguria. A partire da domani, lunedì 29 settembre, e fino a lunedì 1° dicembre 2025 le famiglie liguri potranno presentare domanda per accedere ai bandi regionali destinati agli studenti delle scuole statali e paritarie. Regione Liguria ha stanziato quasi 3,2 milioni di euro per finanziare due tipologie di borse di studio: la prima prevede contributi per le spese di iscrizione e frequenza scolastica sostenute dalle famiglie nell’anno scolastico 2024/2025 per le scuole di ogni ordine e grado, mentre la seconda relativa all’anno scolastico 2025/2026, sostiene gli studenti delle scuole medie e superiori nell’acquisto dei libri di testo.

“Anche quest’anno siamo in prima linea per tutelare e rafforzare il diritto allo studio di tutti gli studenti liguri – dichiara l’assessore regionale alla Scuola, Simona Ferro –. Proseguiamo un percorso virtuoso che, solo lo scorso anno, ci ha consentito di sostenere concretamente 1813 famiglie per le spese di iscrizione e frequenza scolastica, con un investimento complessivo di oltre 1,1 milioni di euro, e di erogare più di 10mila borse di studio per l’acquisto di libri di testo. Queste misure nascono da una visione politica lungimirante: grazie ai nuovi criteri introdotti dalla Regione Liguria per l’erogazione delle borse di studio, infatti, la platea dei beneficiari si è ampliata in modo significativo. Rispetto a dieci anni fa i vincitori delle borse di studio per spese di iscrizione e frequenza sono cresciuti del 50%, mentre quelli per i libri di testo hanno registrato un incremento del 25%”.

Ogni singola borsa di studio per le spese d’iscrizione e frequenza ha un importo massimo di 600 euro per la scuola elementare, 800 euro per la scuola media e 1.100 per la scuola superiore, e se a tali cifre sommiamo l’eventuale rimborso per l’acquisto dei libri di testo possiamo arrivare a un contributo massimo di 1.300 euro.

Le istruzioni e i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti di Regione Liguria e Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento. Per chiarimenti è anche disponibile un call center al numero 840848028, operativo nei giorni di apertura del bando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.