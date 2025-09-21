  • News24
Allarme

Scontro auto-moto sulla strada per Cadibona: un ferito gravissimo, strada chiusa fotogallery

Sul posto: due ambulanze, l’automedica del 118 e gli agenti della Polstrada

Savona. Incidente stradale questa mattina (21 settembre), sulla Sp29, la provinciale che conduce a Cadibona.

Poco minuti dopo mezzogiorno, si è verificato uno scontro (probabilmente un frontale) tra una moto (resa quasi irriconoscibile dall’incidente) ed un’auto (una Volkswagen Golf di colore grigia) e l’impatto è stato molto violento. 

Il bilancio provvisorio parla di un ferito in condizioni molto gravi, stando a quanto riferito il guidatore del mezzo a due ruote. Immediata la chiamata ai soccorsi. 

Sul posto: due ambulanze, rispettivamente della Croce Oro Mare di Albissola e della Croce Oro Mare di Savona, l’automedica del 118 e gli agenti della Polstrada. 

La strada è stata momentaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati. 

Il ferito grave, un uomo di circa 60 anni, è stato trasporto d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. C’è stato anche un secondo ferito, che per fortuna se l’è cavata in codice giallo.

