Savona. Permangono gravissime le condizioni del centauro, ultra settantenne, che è stato vittima questa mattina (domenica 21 settembre) dell’incidente avvenuto con una macchina sulla Sp29, la provinciale che conduce a Cadibona.

E’ stato trasportato subito in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Ha riportato una lesione midollare dorsale e una frattura del bacino: per questo si è reso necessario l’intervento chirurgico.

Dalle informazioni ricevute sembrerebbe che l’auto stesse salendo verso Cadibona mentre la moto scendeva, direzione Savona. Il centauro, sempre secondo le informazioni ricevute, si sarebbe allargato in curva invadendo l’altra corsia.

C’è stato anche un secondo ferito, che per fortuna se l’è cavata in codice giallo.

La strada è stata chiusa al traffico per due ore per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati e delle macchie d’olio presenti sull’asfalto. Poi è stata riaperta a senso unico alternato (dopo due ore) e poi dono un’oretta è tornata alla normalità.

guarda tutte le foto 5



Scontro auto-moto sulla strada per Cadibona: un ferito gravissimo

Si sono verificati forti disagi alla viabilità con pesanti rallentamenti su tutta la circolazione della zona.