Sciopero generale per Gaza, Genova si mobilita: 20 mila in corteo in porto e in centro

Liguria. Oltre 20mila persone in piazza a Genova per la manifestazione che accompagna lo sciopero generale indetto dal Calp in solidarietà con la popolazione di Gaza e a supporto della Global Sumud Flotilla. Dopo i cortei della mattinata e il presidio ai varchi portuali un nuovo corteo si sta muovendo verso il centro. Tutti gli aggiornamenti.

Aggiornamento ore 16.45. Il corteo dello sciopero generale per Gaza si sta snodando tra Caricamento e via San Lorenzo. Ripristinata la viabilità anche in via Buozzi e via Gramsci.

Aggiornamento ore 16.30. “Le leggi per fermare i traffici di armi in porto ci sono ma le istituzioni restano in silenzio, a Genova Calp e Usb combattono da anni una battaglia solitaria, e l’autorità portuale come al solito è blindata”. Così Maurizio Rimassa, coordinatore regionale Usb davanti a palazzo San Giorgio, sede della port authority genovese, toccata dal corteo dello sciopero generale per Gaza. Circa 20mila persone in piazza, ora dirette verso De Ferrari.

Aggiornamento ore 16.05. Sbloccata la viabilità in via Cantore, dove un centinaio di manifestanti aveva improvvisato un sit-in determinando anche la chiusura temporanea del casello di Genova Ovest. Restano code residue sia per chi proviene dall’A12 e viaggia verso il bivio con la A7, sia per chi si muove tra Genova Aeroporto e Genova Ovest.

Aggiornamento ore 15.30. E’ all’interno dell’area portuale tra varco Albertazzi e ponte dei Mille, il corteo per Gaza. La manifestazione a questo punto tornerà sulla viabilità ordinaria, via Buozzi e Gramsci, per poi dirigersi verso De Ferrari. Blocchi al traffico su via Cantore – altezza Novotel – in direzione levante. Rallentamenti sulla strada sopraelevata in uscita a ponente.

Aggiornamento ore 15. “Si è bloccato tutto, tutto davvero, grazie da tutta la flotta e da tutto il popolo palestinese, perché questo sciopero generale è per loro”. Così José Nivoi, esponente genovese del Calp, a bordo di una delle barche della Global Sumud Flotilla, durante un collegamento telefonico con la manifestazione in corso a Genova. “Oggi chiediamo a tutti e tutte di non abbassare l’attenzione – le parole dell’attivista – ci sarà ancora bisogno di mobilitarsi nei prossimi giorni, e anzi, quella di oggi è solo la partenza di una mobilitazione che vedrà il 27 settembre, in assemblea generale, il lancio di uno sciopero internazionale, e poi il 4 ottobre una grande manifestazione per la Palestina a Roma”.

All’avvio del corteo, nel momento dell’ingresso ai varchi portuali aperti solo per la manifestazione, anche Francesco Staccioli, del direttivo Usb nazionale: “Oggi 500mila persone sono scese in piazza in 65 diverse città – ha detto – e questo grazie a quello che è stato cominciato a Genova. Se bloccheranno la flottiglia, noi siamo pronti di nuovo a bloccare tutto. Oggi si è messo in moto qualcosa, sta a noi dargli gambe e fiato. La lotta è appena iniziata”.

Aggiornamento ore 14.45. È arrivato anche il sole a Genova per il corteo cittadino partito poco dopo le 14.30 da varco Albertazzi dopo una mattinata di blocchi e proteste in supporto alla Global Sumud Flotilla e contro il genocidio della popolazione palestinese a Gaza.

Migliaia di persone tra lavoratori studenti e famiglie sono tornate in piazza per la manifestazione che ora entra anche dentro il porto di Genova per uscirne alla stazione dei Mille. Il percorso toccherà poi via Gramsci via San Lorenzo e sì concluderà in piazza de Ferrari.

Alla mobilitazione di piazza si è collegato anche José Nivoi, esponente del Collettivo autonomo lavoratori portuali che si trova su una delle barche della Flotilla in rotta in questo momento a sud di Creta in direzione Gaza.

Gaza, sciopero generale Usb e cortei a Genova

Genova. “Genova città medaglia d’oro per la Resistenza è l’epicentro di una mobilitazione nazionale, di un movimento che si è messo in moto, la nostra proposta è quella di valutare un embargo portuale per tutte le merci da e per Israele, e lanciamo questo appello anche agli altri sindacati”. Così Francesco Staccioli, del direttivo nazionale Usb, al presidio di protesta ai varchi di San Benigno a Genova, dove si sono concentrati i cortei mattutini degli studenti e degli antifascisti partiti da via Balbi, da Sampierdarena e Oregina.

Migliaia di persone – 3500 secondo le forze dell’ordine, di più secondo gli organizzatori – scese in piazza con lo slogan Blocchiamo tutto. Dalle proteste del Calp, alle partenze della Sumud Flotilla, il capoluogo ligure torna ad alzare la voce contro l’attacco di Israele.

Nel pomeriggio un nuovo grande corteo partirà da via Albertazzi, attraverserà l’area del porto e poi si dirigerà verso il centro città, con inevitabili ripercussioni sul traffico già messo in difficoltà, stamani, per lo sciopero generale e per il maltempo. La protesta ha avuto luogo nonostante la pioggia e l’allerta meteo arancione, ora chiusa.

“I lavoratori e le lavoratrici pongano una questione di embargo di tutte le merci dirette a Israele e provenienti da Israele, vediamo se ci sono le condizioni per fare uno sciopero permanente su tutte le merci su questa direttrice – l’appello dell’Usb nazionale – oggi a Genova era previsto l’arrivo di una nave con materiale forse bellico per Israele, noi lo abbiamo detto alle istituzioni che farla arrivare oggi sarebbe stato come buttare un cerino in una polveriera, e oggi non arriva ma domani non è detto.. e allora dico a tutti gli altri sindacati, dichiarino uno sciopero contro le navi della guerra come lo ha fatto l’Usb, questo sciopero sia dichiarato anche dalla Cgil. Oggi ci sono 65 piazze per Gaza in Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, Cagliari, Livorno, sono tutte piene, la questione è che c’è un movimento di popolo che si è messo in moto, e Genova è l’epicentro di questo terremoto, e io sono fiero che l’epicentro sia nella città medaglia d’oro per la Resistenza. Questa mobilitazione è per la nostra dignità, dopo decenni di silenzio”.

“I numeri sono importanti, forse 100 volte superiori rispetto alle aspettative – dice Riccardo Rudino del Calp – si vede che la gente è arrivata finalmente a capire che del genocidio non ne può più . Era giusto che il paese normalizzato al ribasso trovasse un momento di riscatto di dignità e di coraggio e noi cerchiamo di raccoglierlo insieme alla missione umanitaria della flottiglia, missione che va sostenuta”.

Per lo sciopero generale indetto dall’Usb oggi si fermano i lavoratori del settore pubblico e quello privato. A macchia di leopardo braccia incrociate nel porto e nella logistica, nei trasporti, nei servizi educativi, nella sanità (con il Galliera che ha precettato il personale). L’obiettivo, spiegano i promotori, è “bloccare l’economia del genocidio”, “in risposta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale Global Sumund Flotilla, che vede a bordo anche lavoratori e sindacalisti italiani impegnati nel portare derrate alimentari e beni di prima necessità alla popolazione palestinese”, chiedendo inoltre “sanzioni a Israele e la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali”.

A Genova anche molte attività private hanno dato il loro sostegno alla mobilitazione: tra questi la Tabaccheria Lomellini, le gelaterie Gelatina e Nughenè, il negozio di oggettistica e abbigliamento Paccottiglia, il vintage shop Borotalco, il ristorante Kowalski, il Gradisca Cafe, Neat Whisky Bar, l’Ostaia Cicala, il pub Scurreria Beer&Bagel, l’Hub Per Prè, il negozio di dischi Flamingo Record Store, la libreria Book Morning, la coltelleria Guala, pescheria Conti, Vuscià nella zona di via Galata e Mercato Orientale.