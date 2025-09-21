  • News24
Contro il maltempo

Sciopero generale del 22 settembre per Gaza, Savona scende in corteo alle ore 17

Si partirà da piazza del Brandale. Tante le adesioni tra ferrovie, trasporti, scuole, università, sanità e porto

Manifestazione Palestina

Savona. Sciopero generale, nazionale e locale, lunedì 22 settembre, indetto dai sindacati (Usb, Cub, Sgb, Adl Varese) per Gaza e la Global Sumud Flotilla: potrebbe essere una giornata di caos a Savona e nelle altre province tra proteste nel settore delle ferrovie, trasporti, scuole, università, sanità e porto.

Il maltempo e l’allerta arancione non fermano lo sciopero generale con lo slogan Blocchiamo tutto

La scelta è una risposta diretta al “genocidio del popolo palestinese” e agli attacchi alla Global Sumud Flotilla.

Savona scenderà in strada per un lungo corteo che attraverserà la città. Partirà alle ore 17 da piazza del Brandale. “La Cub savonese, raccogliendo e facendo propria la proposta dei lavoratori portuali di Genova e del sindacalismo di base, invita i lavoratori, gli studenti. le casalinghe, i pensionati e i cittadini tutti ad aderire allo sciopero di domani e al corteo per fermare il genocidio della Palestina”, si legge nella nota.

“Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti che saranno graditi i cartelli, le bandiere, gli striscioni e i gonfaloni di chiunque aderisca con coerenza e convinzione agli obiettivi della manifestazione”, conclude la nota.

Le motivazioni

Lo sciopero è stato indetto per protestare contro le guerre, i massacri e la repressione a Gaza. Usb richiama la scuola pubblica a educare a pace, giustizia e solidarietà, invitando a non normalizzare l’orrore. Viene inoltre espressa solidarietà alla Global Sumud Flotilla, iniziativa citata come parte del quadro più ampio di mobilitazioni. Sul sito Usb Scuola si legge: “Chi è a fianco della Palestina, chi non sopporta più di vivere in un mondo barbaro e violento, chi vuole dare un segnale importante di pace, chi vuole potere guardare in faccia i propri studenti e dire di avere fatto qualcosa, sarà in sciopero e nelle piazze lunedì 22 settembre”.

Sanità

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha informato in merito alla proclamazione, ai sensi della legge n. 146/90 e successive modificazioni, da parte delle rappresentanze sindacali USB, CUB e SGB dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di lunedì 22 settembre 2025.

Asl2 assicura, nelle Strutture interessate dallo sciopero, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.

Settore Ferroviario, Porti e Autostrade

Nel settore ferroviario lo sciopero è previsto dalla mezzanotte di domenica alle 23 di lunedì. Fanno eccezione il personale di Trenitalia della regione Calabria. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni, restano delle fasce garantite: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. La lista completa dei treni garantiti è consultabile sul sito di Trenitalia.

Nei settori del trasporto pubblico locale, marittimo, merci e logistica sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità. Incrociano le braccia anche i taxi dalla mezzanotte alle 23.59. Astensione dal lavoro proclamata, oltre che da Usb, anche da Cub, Sgb, Adl Varese, Usi-Cit per il trasporto merci su rotaia dalle 21 del 21 alla stessa ora del 22 settembre.

Per le autostrade 24 di stop dalle 22 del 21 settembre e per i porti per l’intera giornata.

 

 

 

 

