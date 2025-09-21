Sciopero generale del 22 settembre per Gaza, Savona scende in corteo alle ore 17

Savona. Sciopero generale, nazionale e locale, lunedì 22 settembre, indetto dai sindacati (Usb, Cub, Sgb, Adl Varese) per Gaza e la Global Sumud Flotilla: potrebbe essere una giornata di caos a Savona e nelle altre province tra proteste nel settore delle ferrovie, trasporti, scuole, università, sanità e porto.

Il maltempo e l’allerta arancione non fermano lo sciopero generale con lo slogan Blocchiamo tutto

La scelta è una risposta diretta al “genocidio del popolo palestinese” e agli attacchi alla Global Sumud Flotilla.

Savona scenderà in strada per un lungo corteo che attraverserà la città. Partirà alle ore 17 da piazza del Brandale. “La Cub savonese, raccogliendo e facendo propria la proposta dei lavoratori portuali di Genova e del sindacalismo di base, invita i lavoratori, gli studenti. le casalinghe, i pensionati e i cittadini tutti ad aderire allo sciopero di domani e al corteo per fermare il genocidio della Palestina”, si legge nella nota.

“Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti che saranno graditi i cartelli, le bandiere, gli striscioni e i gonfaloni di chiunque aderisca con coerenza e convinzione agli obiettivi della manifestazione”, conclude la nota.

Le motivazioni

Lo sciopero è stato indetto per protestare contro le guerre, i massacri e la repressione a Gaza. Usb richiama la scuola pubblica a educare a pace, giustizia e solidarietà, invitando a non normalizzare l’orrore. Viene inoltre espressa solidarietà alla Global Sumud Flotilla, iniziativa citata come parte del quadro più ampio di mobilitazioni. Sul sito Usb Scuola si legge: “Chi è a fianco della Palestina, chi non sopporta più di vivere in un mondo barbaro e violento, chi vuole dare un segnale importante di pace, chi vuole potere guardare in faccia i propri studenti e dire di avere fatto qualcosa, sarà in sciopero e nelle piazze lunedì 22 settembre”.

Sanità

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha informato in merito alla proclamazione, ai sensi della legge n. 146/90 e successive modificazioni, da parte delle rappresentanze sindacali USB, CUB e SGB dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di lunedì 22 settembre 2025.

Asl2 assicura, nelle Strutture interessate dallo sciopero, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.

Settore Ferroviario, Porti e Autostrade

Nel settore ferroviario lo sciopero è previsto dalla mezzanotte di domenica alle 23 di lunedì. Fanno eccezione il personale di Trenitalia della regione Calabria. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni, restano delle fasce garantite: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. La lista completa dei treni garantiti è consultabile sul sito di Trenitalia.

Nei settori del trasporto pubblico locale, marittimo, merci e logistica sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità. Incrociano le braccia anche i taxi dalla mezzanotte alle 23.59. Astensione dal lavoro proclamata, oltre che da Usb, anche da Cub, Sgb, Adl Varese, Usi-Cit per il trasporto merci su rotaia dalle 21 del 21 alla stessa ora del 22 settembre.

Per le autostrade 24 di stop dalle 22 del 21 settembre e per i porti per l’intera giornata.