Savona,Tpl. Incontro in Comune con le Organizzazioni Sindacali: “aperture, ma rimangono alcuni dubbi“

Savona. “Apertura da parte della dirigenza di Tpl Linea all’assunzione di circa 20 autisti”. Lo sottolineano i sindacati. Una notizia accolta positivamente da parte delle organizzazioni, alla luce dell’incontro che si è tenuto ieri con l’Azienda, il sindaco di Savona, Marco Russo, e il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri.
Uno spiraglio “malgrado i dubbi e l’inutilità di applicare contratti a tempo determinato” sottolineano i rappresentanti dei lavoratori. Riunione in Comune. Al centro, la vertenza dei lavoratori dopo lo sciopero dello scorso 8 settembre.
“Per le altre problematiche di manutenzione e rapporti industriali da recuperare – concludono i sindacati – si è condiviso di sollecitare un incontro con il presidente della società, Vincenzo Franceri”.