Spiragli

Savona,Tpl. Incontro in Comune con le Organizzazioni Sindacali: “aperture, ma rimangono alcuni dubbi“

Al centro la vertenza dei lavoratori dopo lo sciopero dello scorso 8 settembre

TPL Linea logo generica

Savona. “Apertura da parte della dirigenza di Tpl Linea all’assunzione di circa 20 autisti”. Lo sottolineano i sindacati. Una notizia accolta  positivamente da parte delle organizzazioni, alla luce dell’incontro che si è tenuto ieri con l’Azienda,  il sindaco di Savona, Marco Russo, e il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri.

Uno spiraglio “malgrado i dubbi e l’inutilità di applicare contratti a tempo determinato” sottolineano i rappresentanti dei lavoratori. Riunione in  Comune. Al centro, la vertenza dei lavoratori dopo lo sciopero dello scorso 8 settembre. 

“Per le altre problematiche di manutenzione e rapporti industriali da recuperare – concludono i sindacati –  si è condiviso di sollecitare un incontro con il presidente della società, Vincenzo Franceri”. 

