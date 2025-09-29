Savona, via San Dalmazio chiusa da 2 mesi. Raccolte oltre 200 firme per chiedere la riapertura: “La pazienza è finita”

Savona. “Sono due mesi che via San Dalmazio è chiusa. La pazienza è finita“. I residenti della zona sono sul piede di guerra: è da quest’estate che la strada è chiusa e venerdì scorso è stata consegnata al parroco la raccolta firme (oltre duecento) per chiedere la riapertura. Il muro dal quale si è verificata la caduta di materiale infatti appartiene alla Curia.

Le attività commerciali hanno registrano un calo degli incassi: “Per noi è un disagio, con la chiusura di quel passaggio tanti non passano più da questa strada dove abbiamo le attività commerciali, al mattino si hanno i minuti contati e vanno direttamente in centro senza ripassare di qui”, dicono i titolari della latteria/tabaccheria, panificio e macelleria.

“Sono cadute 4 pietre, sono state tolte ma non è stato fatto nessun intervento, non è possibile aspettare così tanto per risolvere la situazione ed essere obbligati a fare un giro molto più lungo”, tuonano i residenti.

La strada è comunale ma la competenza ad intervenire è della Curia perchè il muro è di sua proprietà: “E’ stato fatto un sopralluogo – spiega l’assessore Lionello Parodi -. Era presente anche l’ingegnere. La strada va riaperta, ma prima è necessario mettere in sicurezza la zona. C’è anche un punto in cui il muro si è scollato”.

Il parroco don Camillo Podda ha spiegato che ha contattato l’ingegnere che ha fatto il sopralluogo insieme a un geologo per valutare i lavori da realizzare: “La strada è stata chiusa dalla polizia locale. La volontà è quella di intervenire. Avevo già fatto tagliare gli alberi, ora faremo gli interventi necessari appena la Soprintendenza ci dà il via libera, così non può rimanere. Abbiamo anche chiesto se fosse possibile mettere una palizzata per mettere in sicurezza la parete”.