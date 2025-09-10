Savona, topi tra piazza Maestri dell’Industria e Via Migliardi e Venè. I residenti: “Chiediamo un veloce intervento di pulizia”

Savona. “C’è una zona semi abbandonata che necessita di pulizia per quanto riguarda le piante, ma non solo”. I lettori inviano un video al giornale. Dove? “Piazza Maestri dell’Industria e Via Migliardi e Venè. Questa posto è vicino alle scuole elementari e delimita un zona privata. – spiegano a IVG – È un covo di topi”.

I residenti lanciano un appello, una richiesta perché si intervenga con un lavoro di pulizia per eliminare il problema.

“Nei cespugli vivono i topi che scorrazzano tranquilli alimentandosi anche della varia spazzatura che trovano in zona dai vari bidoni e fuori. Speriamo che la nostra richiesta d’aiuto venga sentita e si provveda al più presto per risolvere la situazione che va avanti ormai da tempo”, concludono.