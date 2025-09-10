  • News24
Savona, topi tra piazza Maestri dell’Industria e Via Migliardi e Venè. I residenti: “Chiediamo un veloce intervento di pulizia”

“Scorrazzano alimentandosi anche della varia spazzatura che trovano in zona dai vari bidoni e fuori. Speriamo che la nostra richiesta d’aiuto venga sentita e si provveda al più presto per risolvere la situazione che va avanti ormai da tempo”

Savona. “C’è una zona semi abbandonata che necessita di pulizia per quanto riguarda le piante, ma non solo”. I lettori inviano un video al giornale. Dove? “Piazza Maestri dell’Industria e Via Migliardi e Venè. Questa posto è vicino alle scuole elementari e delimita un zona privata. – spiegano a IVG – È un covo di topi”.

I residenti lanciano un appello, una richiesta perché si intervenga con un lavoro di pulizia per eliminare il problema.

Nei cespugli vivono i topi che scorrazzano tranquilli alimentandosi anche della varia spazzatura che trovano in zona dai vari bidoni e fuori. Speriamo che la nostra richiesta d’aiuto venga sentita e si provveda al più presto per risolvere la situazione che va avanti ormai da tempo”, concludono.

