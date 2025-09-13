Savona, seconda lite in due giorni tra senza tetto in corso Tardy e Benech: intervento della Polizia

Savona. Questa mattina, sabato 13 settembre, si è verificata una nuova lite in corso Tardy e Benech, davanti al sagrato della chiesa San Paolo.

Dopo quella avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì dunque questa mattina un nuovo brutto episodio, il secondo in pochi giorni. Anche in questo caso i residenti della zona, allarmati dalla situazione, hanno chiamato i soccorsi. Dopo alcuni minuti la Polizia è così intervenuta per sedare gli animi.

Non si placano dunque le polemiche dei residenti ma anche dei negozianti della zona, tra cui il consigliere di opposizione della Lega, Maurizio Scaramuzza. “Strano che ci siano due pattuglie in corso Tardy e Benech dalla chiesa. I soliti altoatesini che fanno casino”, commenta ironico su Facebook.

“La situazione non è più sotto controllo“, continua Scaramuzza.

Non è la prima volta che viene richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per episodi simili in zona. La penultima volta, un mese fa, un senza tetto aveva preso a spintoni la porta della canonica e portato fuori un divano.

Questi fatti erano stati l’oggetto dell’incontro avvenuto a fine luglio fa tra i commercianti della zona, il Comune, Caritas e il parroco. Dal Comune era arrivata la garanzia di maggiori controlli della polizia locale anche con l’aiuto delle forze dell’ordine.