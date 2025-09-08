  • News24
Pericolo

Savona, scontro auto contro moto in corso Ricci: intervento dei vigili del fuoco

Il centauro è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona

Generico settembre 2025

Savona. Poco dopo le ore 20 di oggi, la squadra dei vigili del fuoco di Savona è intervenuta in corso Ricci a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti una moto e un’auto.

Sul posto erano presenti anche un’ambulanza del 118 (della Croce Oro sez Savona) e la polizia. I vigili del fuoco hanno proceduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, evitando ulteriori rischi per le persone coinvolte.

Inoltre, hanno supportato il personale sanitario nell’assistenza al ferito, che è stato poi trasportato in ospedale.

