Savona punta sul turismo sportivo: sinergia tra Panathlon e Confcommercio

Savona. Sport e ricettività si incontrano per stringere una nuova sinergia. Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 9,30, i bagni Olimpia di Savona accoglieranno i lavori del convegno organizzato dal Panathlon Club Carlo Zanelli di Savona in collaborazione con la Confcommercio di Savona dal titolo “Lo sport e il turismo sportivo”.

La mattinata si aprirà con i saluti del presidente Panathlon Club Savona Enrico Rebagliati e del presidente della Confcommercio di Savona Enrico Schiappapietra, oltre ai saluti istituzionali dei presenti.

Si susseguiranno diversi interventi, moderati dal segretario del Panathlon Club Savona Simone Falco.

Verranno presentati i dati relativi allo sviluppo turistico e a scattar la fotografia sull’andamento della nostra provincia saranno proprio i rappresentanti di Confcommercio Savona, in particolare gli albergatori e i titolari dei pubblici esercizi.

Quindi il dibattito si concentrerà sugli eventi sportivi, che richiamano nella città di Savona e nella provincia migliaia di persone tra atleti, dirigenti, tecnici. In provincia, infatti, non mancano le manifestazioni di richiamo, come per esempio il Meeting di Savona e l’Half Marathon, altre importanti competizioni nelle varie discipline sportive come il nuoto, l’hockey, il tiro a volo, il tiro con l’arco. Eventi che richiedono collaborazione, oltre che un’adeguata organizzazione, per rendere l’accoglienza adatta alla portata delle manifestazioni.

Al termine saranno consegnati alcuni riconoscimenti ai partecipanti all’evento.