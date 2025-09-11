  • News24
Inclusione

Savona, primo incontro del Comitato di Villapiana – La Rusca con invito in sette lingue

Il direttivo vuole coinvolgere tutti i cittadini del quartiere più popoloso e multiculturale

Generico settembre 2025

Savona. Il 15 settembre, alle ore 21 alla Società La Generale APS di via San Lorenzo, si svolgerà la prima riunione degli iscritti al Comitato Territoriale di Villapiana-La Rusca. Il quartiere è il più popoloso e uno dei più multiculturali di Savona.

Per coinvolgere tutti i cittadini, il direttivo del Comitato ha deciso di pubblicare il volantino di invito in sette lingue: italiano, albanese, rumeno, arabo, inglese, francese e spagnolo.

“Ci piacerebbe dare voce anche alle realtà straniere del quartiere perché crediamo che ogni punto di vista sia importante per costruire insieme una comunità più forte, inclusiva e solidale. È un’occasione per conoscersi, condividere idee e contribuire alla vita del quartiere”, affermano dal direttivo.

