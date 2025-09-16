Savona, prima assemblea del Comitato Territoriale di Villapiana-La Rusca: oltre 100 persone presenti

Savona. Ieri sera, nei locali della società Generale APS di via San Lorenzo, si è tenuta la prima assemblea del Comitato Territoriale di Villapiana-La Rusca.

“La partecipazione degli iscritti è stata straordinaria, con più di cento persone presenti”, evidenzia il Comitato.

“Dopo un prima introduzione sul percorso fatto dal comitato nato informalmente nel 2023 e culminato con le elezioni del nuovo direttivo di giugno scorso, cui avevano partecipato i 291 iscritti all’assemblea, si è passati ad organizzare l’attività futura del quartiere. Tutti i presenti hanno contribuito con proposte innovative a formare il programma che il direttivo dovrà portare avanti”.

“In particolare l’assemblea ha attivato quattro tavoli di lavoro: Decoro Urbano, Mobilità, Cultura e Sicurezza. Molti i presenti che hanno dato la loro disponibilità a partecipare ai tavoli. Da oggi si inizia a lavorare, e visto l’entusiasmo e la partecipazione, sicuramente si farà un buon lavoro”, concludono.