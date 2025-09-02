Savona, sessantenne si aggira per i negozi del centro commerciale in possesso di una pistola finta e di un machete

Savona. Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 1 settembre, presso il centro commerciale Il Gabbiano di Savona quando un uomo, sulla sessantina, ha fatto suonare diversi metal detector di alcuni negozi presenti nell’area del centro commerciale.

A insospettire i negozianti la risposta del sessantenne: “suonano perché nel mio zaino ci sono una pistola e un machete“. Se in un primo momento i dipendenti, presi alla sprovvista, hanno pensato si trattasse di uno scherzo (anche perché il signore si presentava di buon aspetto e dai modi molto gentili), dopo diversi minuti, e l’ennesimo metal detector attivato, hanno deciso di chiamare la sicurezza presente all’interno del centro commerciale.

E così la verità: il sessantenne era davvero in possesso di un machete e di una pistola ad aria compressa funzionante coi pallini di piombo (è di libera vendita, non serve un porto d’armi per esserne in possesso ma basta aver raggiunto la maggiore età).

L’uomo, non in possesso del porto d’armi, dopo essere stato fermato dalle forze dell’ordine, è stato condotto in Questura per gli accertamenti del caso.