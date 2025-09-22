Savona, manifestazione per Gaza. Cobas e Cub trasporti solidali con la protesta

Le delegazioni aziendali di TPL Linea Savona dei sindacati CUB Trasporti e SIAL-COBAS, unitamente ai lavoratori, sono solidali all’iniziativa di sciopero generale per sostenere la cessazione del massacro nella striscia di Gaza e alla manifestazione con concentramento alle 17.00 in piazza del Brandale a Savona.

“L’adesione allo sciopero non è stata possibe a causa de rispetto della regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali, avendo fatto una azione di di protesta lo scorso 8 settembre per denunciare le problematiche del settore nel savonese” affermno i sindacati.

“Inaccettabie la mancanza di decisioni delle istituzioni sia nazionali che europee di fronte al massacro della popolazione di Gaza”.

“CUB Trasporti e SIAL-COBAS Savona esprimono solidarietà alle iniziative a sostegno della popolazione della Palestina” concludono.