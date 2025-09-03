  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dramma

Savona, malore improvviso e fatale in strada: uomo di 53 anni muore in via Schiantapetto

È successo questa mattina (3 settembre), poco dopo le 6

Automedica Savona Soccorso

Savona. Dramma nella mattinata odierna (3 settembre), a Savona, dove una persona ha perso la vita.

L’allarme è scattato poco dopo le 6. Secondo le informazioni raccolte, un uomo di 53 anni stava camminando in via Schiantapetto, quando ha accusato un malore improvviso. 

Si è accasciato a terra, sotto gli occhi di altri passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme e cercato di prestare il primo soccorso. 

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Oro Mare, insieme all’automedica del 118. Militi e personale medico hanno fatto il possibile, cercando di rianimare il 53enne, ma purtroppo senza esito. 

Caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Paolo di Savona, è deceduto dopo l’arrivo in nosocomio. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.