Savona, malore improvviso e fatale in strada: uomo di 53 anni muore in via Schiantapetto

Savona. Dramma nella mattinata odierna (3 settembre), a Savona, dove una persona ha perso la vita.

L’allarme è scattato poco dopo le 6. Secondo le informazioni raccolte, un uomo di 53 anni stava camminando in via Schiantapetto, quando ha accusato un malore improvviso.

Si è accasciato a terra, sotto gli occhi di altri passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme e cercato di prestare il primo soccorso.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Oro Mare, insieme all’automedica del 118. Militi e personale medico hanno fatto il possibile, cercando di rianimare il 53enne, ma purtroppo senza esito.

Caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Paolo di Savona, è deceduto dopo l’arrivo in nosocomio.