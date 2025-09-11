Savona, lite tra senza tetto davanti alla chiesa San Paolo: intervento delle forze dell’ordine

Savona. Lite tra senza tetto in corso Tardy e Benech davanti alla chiesa San Paolo. E’ successo la notte appena trascorsa poco prima delle 2.

La chiamata al numero unico di emergenza e la richiesta di soccorsi è partita dai residenti allarmati dalle urla.

Sul posto sono intervenuti la polizia, i carabinieri e anche due ambulanze (fortunatamente nessuno è rimasto ferito, il trasporto in ospedale è stato rifiutato).

La lite (due sarebbero i coinvolti, ma erano presenti anche altre persone) è stata placata in poco tempo dopo l’arrivo forze dell’ordine. Alcuni sono stati portati in questura per gli accertamenti del caso.

Non è la prima volta che viene richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per espisodi simili in zona. L’ultima volta, un mese fa, un senza tetto aveva preso a spintoni la porta della canonica e portato fuori un divano.

Questi fatti erano stati l’oggetto dell’incontro avvenuto a fine luglio fa tra i commercianti della zona, il Comune, Caritas e il parroco. Dal Comune era arrivata la garanzia di maggiori controlli della poliza locale anche con l’aiuto delle forze dell’ordine.