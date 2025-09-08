Savona, l’esordio di Michele Rosasco: “È stato molto emozionante, Moraglio mi aiuta tantissimo”

Tanta emozione in campo e grande lucidità nel post partita, nell’analizzare la gara. Michele Rosasco ha fatto il suo esordio con il Savona nella sfida vinta 2-1 contro il Bragno, con una prestazione convincente. Il portiere biancoblù è un classe 2007 e arriva dalle giovanili del Vado. Nel pacchetto portieri del Vecchio Delfino è affiancato da un mostro sacro come Alberto Moraglio, pronto a difendere i pali del Savona ma anche ad aiutare i ragazzi più giovani.

Rosasco ha commentato così il suo esordio: “È stato molto emozionante. Siamo a inizio stagione, quindi percepisco la fiducia da parte della società, del mister e della squadra e questo mi fa piacere. È stata una partita molto difficile, ci sono ancora delle cose da sistemare. Siamo ancora molto pesanti e ci sono dei problemini in tutti i settori. Comunque siamo riusciti a portare a casa una vittoria che fa piacere”.

Proprio sul rapporto con Moraglio e con il resto della squadra, il classe 2007 ha detto: “Fin dal primo giorno di preparazione sono stato accolto come se facessi già parte di questa famiglia. Moraglio mi aiuta tanto in allenamento, mi dà dei consigli e mi sta sempre a fianco. Anche tutto il resto della squadra mi aiuta sempre”.

Anche a diciott’anni, o forse soprattutto, c’è spazio per sognare e ritagliarsi spazi importanti. Sulle ambizioni Rosasco infatti afferma: “Il mio obiettivo quest’anno sarà totalizzare un certo numero di presenze, e poi ovviamente festeggiare con la squadra a fine anno la promozione in Eccellenza“.