Savona, l’assessore Viaggi: “Bene l’audizione su Aias. Ora un tavolo tecnico con Regione, Asl e i Comuni”

Savona. L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Savona, Riccardo Viaggi, commenta l’audizione che si è svolta oggi in Regione sulla situazione di AIAS Savona, alla quale hanno partecipato Comune di Savona, ASL 2 e i membri dell’associazione stessa.

“Nell’audizione di oggi – dichiara l’Assessore Viaggi – abbiamo ribadito l’auspicio del Comune di Savona che venga costituito immediatamente un tavolo tecnico con Asl e con la Regione che deve ricoprire un ruolo attivo in questa vicenda. Bene inserire in questa sede anche i membri della Conferenza dei Sindaci. È fondamentale che ci sia unità di intenti per dare una prospettiva concreta a una realtà così importante per il nostro territorio, per le tante famiglie che quotidianamente si affidano ai servizi di AIAS e per i 24 lavoratori che svolgono un incarico fondamentale.”

L’assessore sottolinea il lavoro che l’Amministrazione comunale sta portando avanti a fianco di AIAS:

“Da mesi il Comune lavora in sinergia con AIAS per trovare una soluzione strutturale. In particolare, stiamo predisponendo un atto di diritto di superficie dell’immobile di via Famagosta, sede storica di Aias. Questo è un passaggio indispensabile per poter programmare e realizzare i lavori di riqualificazione. Nel frattempo, l’Amministrazione ha sostenuto l’associazione anche nella raccolta fondi e nelle varie iniziative utili a coprire parte dei costi di gestione della sede provvisoria di via Nizza.”

“Va bene l’audizione – conclude Viaggi – ma serve l’impegno concreto di tutti i livelli istituzionali. Solo attraverso un lavoro condiviso potremo restituire ad AIAS la sua sede storica e dare stabilità ai servizi di cui la nostra comunità ha bisogno”.