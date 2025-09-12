Savona, incontro tra il presidente Olivieri e i sindacati sul servizio elettrico

Savona. Nell’ambito della vertenza nazionale aperta dai Sindacati di Categoria Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, si è svolto un incontro tra il Presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, e i Rappresentanti delle Organizzazioni Liguri su un servizio essenziale a livello comprensoriale.

Il tavolo di confronto con la delegazione, convocato dal Presidente raccogliendo le prime evidenze del comparto, si è svolto in un clima reciprocamente proficuo ed è stato occasione per portare direttamente all’attenzione dell’Ente – a prescindere dalle competenze dirette e per i profili di coordinamento – alcune situazioni riscontrate, legate all’esercizio e alla manutenzione della distribuzione di energia elettrica.

Sono stati richiamati, in particolare, gli aspetti gestionali, le questioni di organico e gli attuali modelli organizzativi riferibili alle realtà tecnico-operative delle Unità Territoriali, con l’obiettivo di definire con priorità iniziative concrete da inserire in una strategia complessiva – ancora da delineare – per poter garantire la continuità del servizio.