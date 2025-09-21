  • News24
Pericolo

Savona, incidente auto-moto in località Maschio: intervento dei vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Savona, insieme a un’ambulanza del 118, l’automedica e la polizia locale. Traffico in tilt

Generico settembre 2025
Generico settembre 2025
Generico settembre 2025 Generico settembre 2025

Savona. Mattinata particolarmente complessa per i vigili del fuoco del Comando di Savona, impegnati in due distinti incidenti stradali che hanno avuto importanti ripercussioni sulla viabilità.

Il primo sinistro si è verificato sull’autostrada A6, dove due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cairo Montenotte e la successiva chiusura del tratto interessato.
Per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza, il traffico autostradale è stato deviato sulla strada statale SS29.

Proprio sulla SS29, in località Maschio, intorno alle ore 12:30, si è verificato un secondo incidente che ha visto coinvolti una moto e un’autovettura. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Savona, insieme a un’ambulanza del 118, l’automedica e la polizia locale.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, collaborando con il personale sanitario nell’assistenza al motociclista ferito, successivamente trasportato in ospedale. La strada statale è rimasta chiusa per circa due ore al fine di consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

La concomitanza dei due eventi ha causato forti disagi alla circolazione, con pesanti rallentamenti su tutta la viabilità della zona.

