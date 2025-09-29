Savona, in San Raffaele messa per la pace con il vescovo

Savona. Martedì 30 settembre alle ore 20:30 nella Chiesa San Raffaele al Porto, nella Vecchia Darsena, il vescovo della diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino presiederà una messa con l’intenzione speciale per la pace promossa dalla Comunità di Sant’Egidio.
“Un momento speciale di preghiera per la pace in questo momento difficile”, dicono i responsabili savonesi del movimento laicale cattolico.
Abitualmente la Comunità di Sant’Egidio si ritrova proprio in San Raffaele al Porto per i suoi incontri di preghiera.
