Savona, giovedì 9 ottobre il consiglio comunale straordinario sui rifiuti

La seduta inizierà alle 15

porta porta differenziata savona sacchi gialli plastica cassonetti

Savona. Giovedì 9 ottobre, dalle 15, si terrà il consiglio comunale straordinario in adunanza aperta sul servizio di raccolta porta a porta (avviato due mesi fa e ancora al centro di polemiche).

Durante la seduta sono previsti oltre dieci interventi tra associazioni, rappresentanti di categoria e comitati. E’ in programma anche l’audizione dei vertici di Sea-s e dei rappresentanti sindacali.

I temi che saranno affrontati: stato di attuazione del servizio di raccolta rifiuti, criticità e disservizi evidenziati nell’attuazione e valutazione di ipotesi di riorganizzazione del sistema attraverso altre forme di raccolta.

La seduta si svolgerà nella sala consiliare di Palazzo Sisto alla presenza del pubblico e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Savona.

La richiesta era stata presentata a inizio agosto dall’opposizione consiliare. Le modalità, dopo una lunga e accesa discussione, erano state individuate durante una riunione capigruppo che si è tenuta la scorsa settimana.

