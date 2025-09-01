Savona, Durante segna il primo gol della stagione ma non è soddisfatto: “Ci sono ancora tante cose da mettere a posto”

È di Alessandro Durante il primo gol del Savona targato 2025/2026. Poco meno di un quarto d’ora e il numero 4 biancoblù ha sbloccato l’inedito derby contro il Legino, poi terminato 1-1. Una partita di corsa e qualità per il centrocampista degli Striscioni, sicuramente tra i migliori in campo. Eppure anche lui è stato tra quelli che ha maggiormente risentito della stanchezza e di una condizione ancora un po’ acerba, tanto da essere stato sostituito a inizio ripresa.

“Non siamo contentissimi, la mancanza di condizione ci ha un po’ limitati – commenta infatti Durante nel post partita -. Volevamo esprimere meglio il nostro gioco, ma è solo la prima partita e c’è tanto lavoro da fare”. Insomma, l’ex Celle Varazze riprende le parole di mister Cola.

Tra gli aspetti più positivi della gara c’è l’ottima connection con Damonte. Sulla corsia di sinistra, con Durante più interno e Damonte più largo, il Savona si è reso molto pericoloso. Ma altre chiavi tattiche, invece, non hanno aperto la porta del Legino: “Come ho detto non siamo riusciti a esprimerci meglio, tante trame che abbiamo preparato non ci sono venute per colpa della stanchezza. Fortunatamente ci sono alcune cose che sono riuscite meglio, ma ce ne sono tante da mettere ancora a posto“.

Durante, nonostante sia soltanto da dicembre in biancoblù, ha un curriculum importante ed è sicuramente tra i leader della squadra. A lui e agli altri senatori spetta il compito di compattare il gruppo e aiutare i giovani: “Bisogna amalgamare il gruppo nuovo, è fondamentale. Quando verrà fatto sono sicuro che anche il gioco verrà espresso meglio. Il gruppo è ottimo, si lavora tutti nella stessa direzione. Spero e penso che raggiungeremo gli obiettivi. I giovani? Si impara ogni domenica. Nessuno è abituato ad avere così tanti tifosi e a essere in una piazza così importante. Ma è solo una questione di tempo e di abitudine. Noi che siamo un po’ più vecchi dobbiamo dirgli le cose giuste e incoraggiarli. I giovani sono ottimi giocatori e presto si adatteranno bene anche a questa piazza un po’ più complicata”.