Savona, concluse le opere per escludere il rischio idraulico nella scuola di via Crispi: rimane aperta anche con l’allerta gialla

Savona. Grazie alle opere realizzate per escludere il rischio idraulico, la scuola di via Crispi a Savona rimarrà aperta anche con l’allerta gialla per temporali.

I lavori sono stati conclusi venerdì. Gli uffici comunali hanno avvisato in queste ore i dirigenti, gli insegnanti e le famiglie.

Come le altre volte, invece, nell’ordinanza firmata dal sindaco è confermata la chiusura dell’attività scolastica e prescolastica dell’asilo nido “Piramidi”, della scuola dell’infanzia “Piramidi” appartenente all’istituto comprensivo Savona II “Sandro Pertini” di Corso Mazzini.