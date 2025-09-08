  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Savona, concluse le opere per escludere il rischio idraulico nella scuola di via Crispi: rimane aperta anche con l’allerta gialla

Contrariamente a quanto avveniva prima, i lavori hanno permesso di tenere aperto l'istituto scolastico anche in caso di allerta gialla

pioggia

Savona. Grazie alle opere realizzate per escludere il rischio idraulico, la scuola di via Crispi a Savona rimarrà aperta anche con l’allerta gialla per temporali.

I lavori sono stati conclusi venerdì. Gli uffici comunali hanno avvisato in queste ore i dirigenti, gli insegnanti e le famiglie.

Come le altre volte, invece, nell’ordinanza firmata dal sindaco è confermata la chiusura dell’attività scolastica e prescolastica dell’asilo nido “Piramidi”, della scuola dell’infanzia “Piramidi”  appartenente all’istituto comprensivo Savona II “Sandro Pertini” di Corso Mazzini.

 

 

pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.