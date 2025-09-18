Savona: completata la sostituzione del palco dei giardini di via Verdi a Villapiana, sabato l’inaugurazione

Savona. Il Comune di Savona ha completato la sostituzione del palco dei Giardini di via Verdi a Villapiana. Quello vecchio è stato rimosso e sostituito con una nuova struttura progettata per essere più solida, durevole e sicura. La base è ora in metallo, mentre la superficie di calpestio è realizzata con pannelli resistenti agli agenti atmosferici e all’usura.

“Il nuovo palco – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Nello Parodi – è stato posizionato a un’altezza di circa 30 cm dal suolo per ridurre al minimo i rischi di caduta accidentale, con particolare attenzione alla sicurezza dei bambini che frequentano l’area verde”.

Il nuovo palco sarà a disposizione di associazioni e realtà culturali per eventi e manifestazioni, restituendo ai giardini un punto di incontro sicuro e funzionale per la comunità. L’inaugurazione avverrà sabato 20 settembre alle ore 16 durante la manifestazione ‘Villapiana in Festa’ organizzata da Villapiana antifascista e dal Doposcuola popolare.

A questo proposito, l’Assessore alla Partecipazione, Gabriella Branca, aggiunge: “Questo è un ulteriore intervento verso la riqualificazione dei Giardini di via Verdi, un tema che sappiamo essere molto sentito nel quartiere. Negli ultimi mesi abbiamo già riqualificato alcuni dei giochi dei bambini, sostituito varie panchine rotte e, grazie, alla collaborazione con i Custodi del Bello, ridipinto alcuni arredi pubblici. Inoltre, con il patto di collaborazione stretto con Savona Pulita e il Comitato di Quartiere, sono state organizzate varie giornate di pulizia della zona. Ora si tratta di andare avanti in questa direzione”.