Provincia. Si è celebrata oggi, lunedì 29 settembre, presso il Santuario di Nostra Signora della Misericordia, la S. Messa in onore di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato.

San Michele Arcangelo, proclamato patrono della Polizia di Stato con la bolla papale di Pio XII del 29 settembre 1949, ha un ruolo affine alla missione che quotidianamente i poliziotti sono chiamati ad assolvere per assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e trova la sua sintesi nel motto “Sub lege Libertas”.

A questo impegno costante la Polizia di Stato unisce anche la straordinaria funzione di assistenza e soccorso pubblico raffigurati, nel suo stemma araldico, con la doppia fiaccola incrociata.

La ricorrenza rappresenta un importante momento di fede e di raccoglimento da condividere con i cittadini, rafforzando così il legame con la nostra Istituzione ed alimentando quei valori di legalità e sicurezza partecipata che ne contraddistinguono l’azione.

Un pensiero particolare è stato rivolto ai caduti in servizio della Polizia di Stato e a tutte le vittime del dovere.

Alla S.Messa, celebrata dal Cappellano della Polizia di Stato Don Julio Abalsamo e presieduta da S.E. Vescovo Mons. Calogero Marino, hanno partecipato le massime Autorità Civili e Militari della Provincia di Savona e i rappresentanti dell’ANPS – Associazione Nazionale della Polizia di Stato e di altre associazioni combattentistiche e d’armi.