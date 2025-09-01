  • News24
Primato

Savona capitale italiana del tempo libero, Confcommercio: “Intratenimento e relax settore trainante dell’economia provinciale”

La classifica de “Il Sole 24 Ore”: sul territorio savonese 22,14 imprese ogni mille registrate sono attive nei settori del divertimento

bollicine festa spiaggia

Savona guida la classifica italiana dell’economia del relax. Emerge dalla classifica stilata da “Il Sole 24 Ore” in base ai dati della piattaforma Movimprese (Unioncamere-Infocamere), aggiornati al 30 giugno 2025.

Mostrano come sul territorio 22,14 imprese ogni mille registrate sono attive nei settori del divertimento: a trainare è la presenza di 445 stabilimenti balneari, ma Savona brilla per numero di discoteche, parchi tematici, sale giochi, organizzazioni sportive ed eventi, centri fitness.

A commentare i dati è il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra: “I numeri non mentono e, dopo anni in cui la provincia di Savona è stata considerata la sorella minore di altre realtà, oggi i dati confermano la consistenza e la qualità di un settore che non solo sta crescendo, ma rappresenta lo zoccolo duro dell’economia locale per numero di imprese e occupati. La classifica parla di imprese del divertimento, ma il Savonese è ai vertici anche per numero di presenze alberghiere ed extra alberghiere”.

“C’è anche il capitolo legato a bar e ristorazione: a fronte dei quasi 8 mila occupati del Savonese, questo è un settore che è alla costante ricerca di personale e che per questo può crescere ancora, offre posizioni stabili e qualificate. Ed è in questa direzione che abbiamo voluto andare, costituendo la nostra Confcommercio Academy, la casa della formazione di Confcommercio Savona: un progetto innovativo pensato per rendere ancora più efficace e coinvolgente l’offerta formativa destinata a imprese, professionisti e giovani del territorio”.

classifica tempo libero

il presidente di Confcommercio Savona aggiunge, poi, alcune riflessioni sulla stagione: “Si conferma così un trend differente per la provincia di Savona, che ha visto cresce i propri numeri in termini di presenze ed indotto, con spesso un tutto esaurito sia sulle spiagge sia nelle località rivierasche. Non è una novità dell’estate 2025, ma il risultato di un’economia che cresce di anno in anno con particolare rifermento alle presenze straniere”.

“Se è vero che c’è stato un leggero calo delle presenze italiane, di contro abbiamo una crescita delle presenze straniere. Vedremo i dati di fine stagione, ma ad agosto abbiamo registrato una crescita del +20 per cento” conclude.

