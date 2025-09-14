Savona, buona la prima. Mister Cola: “Confronto in settimana è stato utile, più di un passo avanti”

Il Savona inizia col piede giusto. Quattro goal rifilati alla Baia Alassio con il portiere Alberto Moraglio impegnato soltanto in alcune uscite aeree. Le prime due reti sono state firmate da due nuovi acquisti, Zunino e Calcagno, mentre gli altri due goal sono stati realizzati da Fossati e Rignanese. Unica nota negativa, l’uscita per infortunio di Raja. Si allunga la lista di centrocampisti indisponibili, che contava già Silvestri e Turone.

Così mister Emanuele Cola a fine partita: “Avevamo fatto tanti fatti indietro col Bragno e quindi oggi ne abbiamo fatti tanti in avanti. Questa è la mia squadra per come abbiamo gestito la palla. Abbiamo litigato in settimana (ride ndr), li ho sgridati un po’ ma i ragazzi erano consapevoli degli errori commessi. Abbiamo molte defezioni ma chi va in campo è forte lo stesso”.

“Abbiamo lavorato molto fisicamente – prosegue – perché per il nostro gioco a riferimento con pressing a tutto campo l’aspetto fisico è fondamentale”. Sul nuovissimo innesto Pirotto e sull’assenza prolungata di Silvestri: “Voglio precisare che Pirotto non è il sostituto di Silvestri. Ringrazio la Carcarese per aver fatto arrivare Pirotto, che è il sostituto di Turone. Su Silvestri valuterà la società se intervenire di nuovo sul mercato. Oggi purtroppo Raja si è fatto male. Si sta allenando benissimo ma purtroppo ha sempre problemi fisici“.

“Rignanese è partito in panchina per una tendinite – conclude – anche se lui vorrebbe giocare sempre. Un pazzo in tutti i sensi. Ho preferito risparmiarlo un po'”.