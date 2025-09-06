Coppa Italia Promozione, Savona batte Bragno: 2-1 firmato Fossati e Zunino

SAVONA – BRAGNO 2-1 (6′ Fossati, 44′ Zunino; 64′ Gamba)

90’+4 Finisce qui! Il Savona vince 2-1 contro il Bragno.

90’+2′ Va vicino all’eurogol di tacco al volo Saracco: palla che si stampa sulla traversa.

90′ Assegnati quattro minuti di recupero.

85′ Che dribbling fulminante di El Bouchi che salta la difesa del Savona e arriva a tu per tu con Rosasco: il numero 4 biancoverde non riesce a capitalizzare una grande occasione, para l’estremo difensore che poi è ancora bravo a smanacciare il cross insidioso di Vasiunin nell’azione successiva.

84′ Cambio Savona: fuori Damonte, dentro Incorvaia. Anche Bragno che inserisce Pregliasco.

82′ Occasione Savona! Zunino vince il duello con Gallo, avanza in area e poi calcia dopo qualche secondo per il ritorno della difesa del Bragno: pallone che esce a lato.

72′ Ammonito Vasiunin nel Bragno.

70′ Traversa di Monni! Gran bella punizione da posizione defilata che colpisce il montante. Buon secondo tempo della squadra di Ferraro.

69′ Silvestri orchestra la ripartenza lanciando Damonte che arriva sul fondo: il suo tiro cross viene bloccato da Kotsiubynskyi.

67′ È arrivato il momento di Silvestri: a lasciare il campo è Rignanese.

65′ Traversa di Zunino! Bella conclusione dell’attaccante biancoblù che si stampa sul legno più alto. Subito un’occasione per tornare sul doppio vantaggio.

64′ Gamba! Accorcia il Bragno! Potente tiro da fuori che finisce alle spalle di Rosasco. Meritato il gol per la formazione di Ferraro che ora riapre la partita.

59′ Fuori Raja, dentro Saracco: ecco la mossa di Cola. Intanto il Bragno alza i giri del motore rendendosi più pericoloso.

57′ Occasione Bragno! Bella scelta di Monni che sulla destra trova lo spazio per calciare al limite dell’area: palla che esce perché la traiettoria si allarga all’ultimo momento.

54′ Cambia anche il Bragno: fuori Niba, entra Oddera.

52′ Primo cambio per il Savona: Covelli lascia il campo a Cartiere.

51′ Ammonito Durante nel Savona.

50′ Pallone interessante che Rignanese controlla in area e poi si gira per concludere. Il numero 9 lamenta un tocco di mano ma viene segnalato fuorigioco.

46′ Subito sprint del Bragno: Rosasco bravo ad uscire su Gamba.

Si riparte senza cambi al Chittolina.

Secondo tempo

Prima frazione che ha visto subito sbloccarsi il risultato: al 6′ è Fossati a portare in vantaggio il Savona con un preciso mancino al limite dell’area.

La formazione di Ferraro, seppur con poca pericolisità offensiva ma campo in modo ordinato, prova a reagire conquistando una serie di piazzati in zone di campo pericolose. Nulla di fatto e i biancoblù hanno continuato a costruire gioco con azioni veloci e tanto dinamismo. Rignanese sfiora il gol al 30′ e al 44′ raddoppia Zunino: tiro deviato che beffa la difesa valbormidese.

Si chiudono quarantacinque minuti pimpanti con il Savona avanti di due gol.

45’+2′ Fine primo tempo: il Savona conduce 2-0 grazie alle reti di Fossati e Zunino.

45’+1′ Ammonito Covelli per un fallo sulla trequarti.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Raddoppia il Savona con Zunino! Il numero 10 insacca in rete con una deviazione che lascia di stucco la difesa valbormidese.

41′ Zunino calcia alto sopra la traversa al termine della ripartenza savonese sulla palla persa dei biancoverdi. Tanta buona volontà e concetti giusti per la squadra valbormidese, che però deve essere più precisa e incisiva nelle ultime giocate. Di fronte comunque ha un avversario di assoluto valore.

36′ Tanti scambi veloci e transizioni dinamiche dei biancoblù: manca forse un po’ di tempismo nella parte finale, visti i tanti fuorigioco segnalati.

35′ Torna a farsi vedere in avanti il Bragno ma Gamba calcia con fretta una debole conclusione da fuori che non si alza da terra.

32′ Rientra in campo Rignanese, problema fisico per ora superato.

30′ Occasione Savona! Bello scambio a centrocampo che consente la ricezione a Zunino che fa da sponda a Rignanese: il numero 9 manda fuori da ottima posizione. Poi si accascia a terra: entra lo staff medico biancoblù.

28′ Alto il tentativo su punizione di Di Martino.

24′ Ammonito Bausano per un intervento falloso in scivolata al limite. Punizione molto interessante per Colombo: battuta che si infrange sulla barriera, torna tra i piedi del numero 3 che poi non riesce a trovare il suggerimento giusto dentro l’area. Rimessa dal fondo.

20′ Primi venti minuti molto intensi: Savona più pericoloso ma il Bragno tiene bene il campo. Per i biancoblù è molto importante la rete di Fossati, che ha sbloccato subito il risultato

17′ Zunino cercato in profondità (centralmente, appunto) e va praticamente a tu per tu con Kotsiubynskyi: la difesa però rientra bene facendolo allargare e intercetta la sua conclusione.

15′ Il Bragno prende coraggio e sta collezionando una serie interessanti di calci piazzati nella metà campo del Savona, che lavora molto sulle pressioni per mettere in difficoltà i portatori di palla. E in possesso i biancoblù cercano di infilare la difesa soprattutto per vie centrali.

13′ Tentativo su punizione di Di Martino: ancora sicuro l’intervento del portiere biancoblù.

11′ Pallonetto da fuori di Monni che non impescerisce Rosasco. Il numero 11 biancoverde si scusa con i suoi compagni.

7′ Cross di Esposito bloccato in presa da Rosasco. Il Bragno prova a reagire subito al gol subito. Pimpante l’inizio della squadra di Cola.

6′ Gol del Savona! Mancino da fuori preciso di Fossati che si insacca in rete: 1-0 biancoblù.

5′ Prime fasi di studio tra le due formazioni: canta il pubblico di fede savonese sugli spalti.

Ecco il fischio di Martino: inizia Savona-Bragno!

Primo tempo

Le formazioni

Savona: 1 Rosasco, 2 Bellotti, 3 Damonte, 4 Raja, 5 Schirru, 6 Colombo, 7 Covelli, 8 Fossati, 9 Rignanese, 10 Zunino, 11 Durante. A disposizione: 12 Fois, 13 Cortesi, 14 Calcagno, 15 Cartiere, 16 Incorvaia, 17 Toskaj, 18 Silvestri, 19 Ciminelli, 20 Saracco. Allenatore: Cola.

Bragno: 1 Kotsiubynskyi, 2 Vasiunin, 3 Esposito, 4 El Bouchi, 5 Bausano, 6 Gallo, 7 Panelli, 8 Niba, 9 Gamba, 10 Di Martino, 11 Monni. A disposizione: 12 Canonica, 13 Rebagliati, 14 Rogna, 15 Pregliasco, 16 Bovio, 17 Parodi, 18 Longagna, 19 Sow, 20 Oddera. Allenatore: Ferraro.

Arbitra Martino di Savona, coadiuvato da Gasparo e Bondi di Genova.

Vado Ligure. La seconda giornata del Girone “B” di Coppa Italia Promozione mette di fronte il Savona di Cola contro il Bragno di Ferraro, ex della partita avendo allenato i biancoblù nell’arco della sua carriera. Un confronto importante per il Savona alla ricerca della prima vittoria ufficiale della stagione in vista dell’inizio del campionato fissato per settimana prossima. I biancoverdi del tecnico baffuto vogliono dare continuità alla buona prova vista contro l’Albissole, in attesa di capire se ci saranno ulteriori innesti di esperienza a rinforzare la rosa. Qui i risultati della scorsa giornata