Savona batte Sampierdarenese: il punto di Cola tra infortuni, prove dei singoli e nuovi innesti

Il Savona batte 3 a 0 la Sampierdarenese. Tre punti che arrivano dopo il pareggio 2 a 2 contro il Masone e la sconfitta in Coppa Italia contro l’Albissole (1-3). Ma restando in tema campionato, per mister Emanuele Cola non si tratta di un riscatto: “La partita contro il Masone ci ha dato consapevolezza della nostra forza. Il problema è stato il numero di infortuni. Anche stasera abbiamo giocato senza una punta di riferimento. I ragazzi hanno risposto presente”.

In una situazione di emergenza, spicca la prova di Gaggero. Per esigenze di squadra, ha cambiato tre ruoli in una ventina di minuti: centrocampista centrale, braccetto di destra e braccetto di sinistra. “Si adatta a tutto e mi consente di tappare qualsiasi buco. Un ragazzo fantastico. Non solo lui, anche Bellotti ha fatto una grande partita all’esordio. Turone ha segnato ma è quello che mi fa arrabbiare più di tutti. Ha qualità enormi ma le sfrutta troppo poco”.

Infermeria piena e tanti giocatori di rilievo ai box: “Mi preoccupa Sassari – prosegue -, ma gli gira ancora la testa. Spero che possa rientrare in dieci giorni ma bisogna vedere come evolve la situazione. Per fortuna non ha nulla di neurologico ma si tratta pur sempre di un colpo in testa. Silvestri ne avrà per un po’. Briano sta rientrando dalla pubalgia, oggi ha fatto dieci minuti. Stesso discorso per il difensore Toskaj, che anche stasera ha dovuto per esigenze giocare in attacco. Per Ciminelli sarà lunghissima. Rignanese ne avrà per un mesetto. Poi lui essendo genio e sregolatezza si inventa qualcosa e rientra prima”.

Tutto liscio a livello di prestazione ma i pochi barlumi offensivi della Sampierdarenese hanno comunque costretto due difensori su tre a commettere falli da ammonizione: “Sì, questo è il piccolo neo della domenica ma il loro esterno era di qualità. Siamo stati un po’ leggeri perché su quei palloni lì non bisogna andare forte sull’uomo ma arretrare prima”.

Per sopperire agli infortuni la società ha inserito in settimana due nuovi innesti: “Basile è un trequartista/punta con esperienze a ponente e l’anno scorso all’esterno. Ci darà una mano. Biaggi è una giocatore di livello alto e sono fortunato ad averlo”, conclude il mister.