La perla di Zunino e le altre tre reti: il video di Savona – Baia Alassio 4 a 0

La perla di Zunino e le reti di Calcagno, Fossati e Rignanese

Il video realizzato dall'area stampa del Savona

Il Savona batte la Baia Alassio 4 a 0 realizzando due goal per tempo.

Il primo è la sforbiciata di Zunino da posizione defilata. Il secondo è un colpo di testa di Calcagno. La rete che nella ripresa ha chiuso i giochi è di Fossati mentre il goal del poker è del subentrato bomber Rignanese.

Primi tre punti per gli Striscioni, che domenica affronteranno la prima trasferta sfidando un’altra neopromossa. Il Savona sarà impegnato sul campo del Masone, squadra con cui ha rivaleggiato lo scorso anno nel Girone B della Prima Categoria. I genovesi sono saliti tramite i playoff e all’esordio in campionato hanno pareggiato 2 a 2 sul campo del Legino.

