Savona, aperte le iscrizioni al corso di formazione per Aspiranti Guardie EcoZoofile GADIT Odv

Savona. L’Associazione GADIT OdV – Guardie Ambientali d’Italia, Coordinamento di Savona, annuncia l’apertura delle iscrizioni al nuovo Corso di Formazione per Aspiranti Guardie EcoZoofile, che si terrà da ottobre 2025 a gennaio 2026 con lezioni frontali ogni sabato pomeriggio, dalle 14:40 alle 19:30, presso la sede di Albenga o in FAD (Formazione a Distanza).

Il corso, patrocinato da Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Albenga e Comune di Borghetto Santo Spirito, è rivolto a tutti i cittadini che desiderano impegnarsi in prima persona nella tutela dell’ambiente e del benessere animale.

Il programma didattico prevede oltre 50 ore di formazione in aula e un tirocinio operativo di 20 ore al fianco delle Guardie EcoZoofile esperte. Tra i principali argomenti affrontati: ruolo e funzioni delle Guardie EcoZoofile; normativa penale e procedurale; benessere animale, etologia e legislazione zoofila; tutela ambientale e normativa correlata; sicurezza operativa e gestione dei rischi; tecniche di comunicazione e simulazioni pratiche.

Al termine del percorso sono previsti test di verifica, colloqui finali e tirocinio sul campo.

Possono candidarsi: cittadini maggiorenni italiani o dell’Unione Europea; in possesso almeno della licenza di scuola secondaria di primo grado; senza condanne penali; disponibili a diventare soci GADIT.

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online al seguente link. Per ulteriori informazioni: gaditsv@gmail.com; telefono: +39 340 289 2728 – Spezia: +39 331 165 5889. Si riceve su appuntamento presso la Sede operativa: via Bologna 1, Albenga,